Dornburg-Camburg. Harte Auseinandersetzungen um Einnahmen und Ausgaben der Stadt sind in Dornburg-Camburg zu erwarten.

Nun doch Stadtrat in Camburg

Der Stadtrat von Dornburg-Camburg wird, anders als geplant, nun doch noch vor den Weihnachtsfeiertagen zusammenkommen. Nachdem wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in der Stadt und im Landkreis die Sitzung am 15. Dezember abgesagt worden war, haben die Freien Wähler einen Antrag auf eine außerordentliche Sitzung gestellt. Diese soll nun, mitten im harten Lockdown am Montag, 21. Dezember, um 19 Uhr, im Camburger Rathaus stattfinden.