Nun doch wieder eine Fuchsienbörse in Jena

Jena. Der Thüringer Förderverein lädt ein auf den Parkplatz der Gärtnerei Boock in Jena-Burgau

Nun gibt es doch eine Fuchsienbörse im Sommer 2022. Die Thüringer Fuchsienfreunde laden dazu am Sonnabend, 23. Juli, auf den Parkplatz der Gärtnerei Boock in Jena-Burgau ein. Darüber informierte Ralf Voigt (69), Vorsitzender des Freundeskreises der Thüringer Fuchsienfreunde. Die Veranstaltung stand bis vor kurzem auf der Kippe. „Für uns ist es wichtig, dass wir uns einer breiten Öffentlichkeit zeigen. Nur so können wir das Interesse wecken für das zeitaufwendige Hobby“, sagte Voigt. Zugesagt haben drei Fuchsienfreunde sowie die Familie Dietze, die Schiefteller züchtet. Offen ist, ob noch Kakteenfreunde zur Börse kommen. Von 2007 bis 2017 organisierten die Fuchsienfreunde ihre Börse im Botanischen Garten Gera. Danach zog die Traditionsschau nach Jena.

Samstag, 23. Juli, 9-14 Uhr, Parkplatz Gärtnerei Boock