Jena In der neuen Stadtbezirksstatistik steht interessante Zahlen. Die Marke von 110.00 Einwohnern ist beim Einwohnermeldeamt lange schon unterschritten.

Bei der Einwohnerzahl tritt Jena seit Jahren auf der Stelle. Die aktuellste Zahl des Thüringer Landesamtes für Statistik beträgt 110.382 und galt zum 30. September 2023. Doch innerhalb der Stadt ist einiges in Bewegung. Die kürzlich mit dem Quartalsbericht veröffentliche Stadtbezirksstatistik zeigt, wo Jena schrumpft und wo die Stadt wächst. Laut Einwohnermeldeamt stand Jena Mitte 2023 exakt bei 108.418. Die Zahl ist aktueller als die vom Land.

Stadtteile mit größerem Einwohnerplus gibt es nur drei. Das sind Neulobeda, Wenigenjena und mit einigem Abstand Göschwitz. Neulobeda hatte in den letzten Jahren Verluste hinnehmen müssen, währenddessen Wenigenjena in den Vorjahresstatistiken immer schon Primus war.

In Neulobeda wohnten Mitte letzten Jahres 22.123 Menschen, das sind 177 Menschen mehr als in der Jahresmitte zuvor. Neulobeda bleibt damit der mit Abstand größte Jenaer Stadtteil und ist damit größer als manche Kreisstadt in Thüringen

Jena-Lobeda bleibt der mit Abstand größte Stadtteil

Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt sieht damit bewahrheitet, was er immer schon sagte: „Menschen wohnen gern in ihrem Stadtteil, wenn sie alles zum Leben in der Nähe haben.“ Auf Zeitungsnachfrage bezieht er das auf die notwendige Infrastruktur wie Einzelhandel, Dienstleistungen, aber eben auch die medizinische Versorgung. Durch weitere anstehende Sanierungsprojekte werde Wohnen weiter attraktiv bleiben. Dabei geht es insbesondere um die Veränderung von Wohnungsgrundrissen, um mehr für Familien geeigneten Wohnraum anbieten zu können.

Im größten Jenaer Stadtteil spielt die Musik: Beim Lobedaer Herbstfest standen deutsche Schlager zuletzt hoch im Kurs. Gecovert von Kevin Neon waren diese ein Stimmungsgarant. Foto: Thomas Beier

Der zweite Stadtteil mit Einwohnerplus ist Wenigenjena. Er kommt nunmehr auf 11.595 Menschen in den statistischen Bezirken Wenigenjena-Ort und Schlegelsberg. Das ist zum Vorjahr ein Plus von 77 Einwohnern. Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke erklärt sich für den Zuwachs durch Bauprojekte, die bereits vor dem Großprojekt Erlenhöfe realisiert worden sind. Zum Beispiel das neue Wohnhaus an der „Karli“ im Bereich der früheren Tankstelle. Zudem beobachtet sie am Schlegelsberg Veränderungen bei der Bewohnerstruktur. Familien übernehmen zunehmend die Reihenhäuser und sorgen damit für Zuzug. Haschke sieht auch die Infrastruktur als Kriterium, weshalb viele Bewohner in den Stadtteil kommen oder eben bleiben. Pluspunkt íst neben den Schulen auch die ausgeprägte gastronomische Infrastruktur. Mit Gastwirtschaften ist Jena-Ost stärker bestückt als Lobeda.

Den höchsten absoluten Einwohnerverlust innerhalb eines Jahres gab es in den Stadtbezirken Zentrum (-114), West (-129), Nord (-78), Süd (-64) und Lichtenhain (-62). In Nord hatte man sich nach den Zuwächsen der letzten Jahre Hoffnung gemacht, irgendwann Neulobeda zu erreichen.

Wo sind 62 Lichtenhainer geblieben?

In Jena-Lichtenhain, das prozentual den größten Verlust hatte, kann man sich den Schwund nicht so recht erklären. „Es ist nichts Außergewöhnliches passiert, ich war immer nett zu den Einwohnern“, versichert Ortsteilbürgermeister Michael Müller.

Möglicherweise haben in der großen studentischen Wohnanlage an der Zeiss-Promenade (sie gehört zum Lichtenhainer Territorium) weniger Menschen mit Hauptwohnsitz in Jena logiert. In dem Wohnheim leben bis zu 300 Studenten; Lichtenhain hatte zum 30. Juni 2023 laut Meldeamt 1206 Einwohnerinnen und Einwohner.

Winzerla ist mit -6 bei 10.328 Bewohnern fast unverändert wie auch viele weitere Ortsteile es sind. Kleine Zuwächse haben Ammerbach (3), Löbstedt (2), Wöllnitz (11) und Münchenroda (10).

Wohlfühlumfrage: Bald gibt es Ergebnisse

Um herauszufinden, wo den Jenaern der Schuh drückt, hatte die Stadtverwaltung im Herbst letzten Jahres 10.000 zufällig ausgewählte Einwohner angeschrieben. Die Vorstellung der Ergebnisse der Befragung „Leben in Jena 2023“ ist für das erste Quartal 2024 vorgesehen. Erwartet wird ein „soziales Stimmungsbarometer“.