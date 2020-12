Nur mit Anmeldung zum Weihnachtsgottesdienst in Jena

Die Zahlen sprechen Bände. In einem Jahr ohne Pandemie sind früher bei den hiesigen Weihnachtsgottesdiensten in der Summe 15.000 Besucher gezählt worden; in diesem Jahr können es nur um die 1000 sein. So hat Georg Elsner als Gemeindekirchenratsvorsitzender der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde am Mittwoch veranschaulicht, in welchem Maße die Jenaer Gottesdienste zum Weihnachtsfest 2020 wegen der Corona-Pandemie reduziert sein werden. Im Kern geht es um konkrete Limitierungen der Besucherzahlen und Wege der Teilnahme-Anmeldung.

Was ist noch verantwortbar?

Es sei „ein schwerer Prozess“ gewesen, bis das stark eingekürzte Angebot stand, berichtete Elsner. In einer dreistündigen Videokonferenz sei am Montag über das jetzige Konzept entschieden worden. Und ja, „in der Gemeinde schlagen die Emotionen hoch“, sagte Elsner. Wegen der Infektionslage seien zum Beispiel viele „mit Freude und Bedacht“ konzipierte Open-Air-Veranstaltungen nun doch abgesagt worden. Gar nicht zu vertiefen, dass am Dienstag das Weihnachtsoratorium mit seinem „Jauchzet, frohlocket“ hätte erklingen sollen. Es stehe nun aber die Frage im Blickpunkt, was noch verantwortbar sei. Und so gelte es, „absolut jeden Kontakt“ zu meiden, „damit wir am Ende nicht in Quarantäne müssen“.

Elsner nannte mehrere Komponenten, aus denen der Heilige Abend diesmal bestehe: Gottesdienst via Jena TV oder als Aufzeichnung in den Online-Kanälen angucken; oder zur Bibel greifen und im Lukasevangelium die Weihnachtsgeschichte lesen; oder Hausmusik machen und altbekannte Weihnachtslieder singen.

Superintendent Sebastian Neuß fügte hinzu, dass dem Weihnachtsgedanken auf vielen Ebenen zu begegnen sei. Wenn es etwa um die Hilfe für Menschen in Einsamkeit gehe, seien Pfarrer immer ansprechbar. Es bestünden mannigfache Möglichkeiten der Verteilung der Weihnachtsbotschaft.

Feiern unterm freien Himmel

Der Superintendent betonte zugleich, dass in den Kirchen das Infektionsregime extrem eingehalten werde. Folgende Regelungen gelten für Heiligabend.

Stadtkirche, Anmeldung für maximal 130 Personen unter www.stadtkirche-jena.de: 14.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Ulrich Schmidt von der Landeskirchlichen Gemeinschaft, 16 Uhr Christvesper mit Superintendent Sebastian Neuß; 22.30 Uhr Christmesse – mit Pfarrer Stephan Riechel von der Katholischen Pfarrei.

Johannisfriedhof, maximal 150 Personen, Anmeldung unter www.stadtkirche-jena.de: Christvespern um 15 Uhr mit Pastorin Nina Spehr und um 17 Uhr mit Pfarrer Johannes Bilz.

Ernst-Abbe-Sportfeld, maximal 500 Personen, Anmeldung im Lutherhaus-Gemeindebüro und im FCC-Ticket-Shop. Es gibt nur noch einen Restbestand von Tickets zum Einzelpreis von 2 Euro (Erlös geht an „Brot für die Welt“). 16 Uhr Christvesper mit Pfarrer Christoph Rymatzki.

Die Kirchen in Löbstedt, Zwätzen und in Nord das Simon-Petrus-Haus sind 16 bis 20 Uhr zur stillen Einkehr geöffnet. Dasselbe gilt in den Kirchen Winzerla und Ammerbach von 15 bis 17 und in Lichtenhain von 16 bis 17 Uhr; in Burgau ist um 16 Uhr Start auf einem Stationenweg. In allen genannten Kirchen kann das Bethlehemlicht abgeholt werden.

Kirchgarten am Albert-Schweitzer-Haus, Anmeldung unter Telefon 0178/9139535: 14.30, 15.30 und 16.30 Stationenandachten mit Gemeindepädagogin Isabella Schmiedgen, Lektorin Gisela Guthke und Lektorin Almuth Müller. Für Christvespern um 17.30 und 18.30 Uhr (Bitte Laterne mitbringen!) mit Gisela Guthke und Pfarrer Sven Hennig Anmeldung unter 0173/3766244.

Kirchgarten Beutnitz (Anmeldung 0173/8841617 begehbare Andachten um 16 und um 17 Uhr mit Isabella Schmiedgen. In der Kirche Kunitz 15 Uhr Christvesper mit Sven Hennig.

Vor der Kirche Wöllnitz 18.30 Uhr Christvesper mit Pastorin Maria Krieg (Bitte Laterne mitbringen). Im Kirchgarten Lobeda 15, 17 und 23 Uhr Krippenspiel, Christvesper beziehungsweise Christnacht mit Maria Krieg (Bitte Laternen mitbringen). Drackendorf: 14.30 und 16 Uhr Krippenspiel und Christvesper mit Pastorin Antje Leschik.

Am 1. Feiertag ist um 10 Uhr in der Stadtkirche ein Gottesdienst mit Pastorin Constance Hartung geplant (Anmeldung via www.stadtkirche-jena.de), am 2. Feiertag auf dem Marktplatz ab 10 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst mit Superintendent Sebastian Neuß.

Via Jena TV/www.kirchenkreis-jena.de werden Heiligabend in der Stadtkirche um 15 Uhr eine Christvesper und um 16 Uhr eine Kinderchristvesper mit den Sonntagsrettern zu sehen sein.