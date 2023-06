Nur nachts rollt die Jenaer Lichtbahn zum Test

Mannomann, ist die lang, man! Konkret misst der Tramlink-Zug in der Länge 42 Meter. 16 Bahnen mit 42 und acht mit 32 Metern Länge werden Schritt für Schritt in Jena angeliefert.

Jena. Tag der offenen Tür beim Nahverkehr: Alles drehte sich um das erste Exemplar der neuen Straßenbahn

Weil Jenas neue Tramlink-Straßenbahn bereits den Namen „Lichtbahn“ hat wohl in Anlehnung an den Jena-Marketingnamen „Lichtstadt“, weckt Siegmar Minkes Bericht märchenhafte Vorstellungen: Bislang, so sagt der Schienenverkehr-Bereichsleiter beim Jenaer Nahverkehr, sei der am 5. Mai gelieferte erste Tramlink-Zug nur nachts gerollt für die jetzt nötigen Testfahrten. „Da haben wir mehr Flexibilität, um uns frei bewegen zu können.“ Und der Zuhörer versetzt sich in Jenaer Nachtschwärmer, die da vom Anblick eines fremdartigen, ewig langen, hell erleuchteten und fahrgastlos schleichenden Lindwurms überrascht werden.

Wie vorm TÜV

Am helllichten Sonnabend zum Tag der offenen Tür im Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs war die 42 Meter lange Lichtbahn der Hauptmagnet für die insgesamt 5000 Besucher. Im Linienbetrieb werde die Bahn wohl aber erst von September an rollen, sagte Siegmar Minke. Das sei derzeit „wie mit dem Auto vorm TÜV: Es gibt noch keine Zulassung“. Man habe sich ja bewusst für das tolle Tramlink-Modell des Schweizer Herstellers entschieden, und doch bleibe das ein Sonderfahrzeugbau mit „viel Wiedererkennung für Jena“. Hier würden komplett neue Normen angesetzt, sei etwa die Fahrerzelle deutlich verstärkt und das Design an sich modifiziert, so dass es dieses Fahrzeug so nicht noch einmal geben werde in Deutschland. Nicht zuletzt die Multifunktionen für Gehbehinderte seien „sehr individuell“, sagte Nahverkehr-Sprecherin Anja Tautenhahn.

Kommt sie da durch?

Bei der ersten Nachtfahrt seien zum Beispiel die Maximal- und die Betriebsbremsung getestet worden, berichtete Siegmar Minke. Es sei geschaut worden, wie das Lichtraumprofil passt, heißt: Kommt die Bahn an Haltestellen, Masten, Lichtsignalanlagen durch? Und Ihr erst Mitfahreindruck, Herr Minke? „Auffällig sind die Geräumigkeit, die große Laufruhe. Man spürt die Dynamik; man merkt, dass das konstruktiv gut gebaut ist.“

Wichtig für Straßenbahnfahrer: Das Anschnallen vor Fahrtantritt nicht vergessen! Siegmar Minke, Bereichsleiter für Schienenverkehr, hat am Tag der offen Tür probehalber im Cockpit Platz genommen. Foto: Thomas Stridde

Nach Minkes Angaben landet innerhalb der nächsten vier, fünf Wochen die zweite Lichtbahn in Jena an; am 15. November sollen zwölf Züge verfügbar sein. Und bis Ende 2024 hofft man beim Nahverkehr, dass alle 24 bestellten Tramlinks ausgeliefert sind, davon dann 16 Bahnen mit 42 und acht mit 32 Metern Länge. Im Sommer muss am Roten Turm der Kurven-Radius der Schienen angepasst werden und in Jena-Nord die Oberleitung neu ausgerichtet werden, erläuterte Siegmar Minke. Bereits begonnen wurde mit den gelben Bahnsteig-Aufbauten, so dass man mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen barrierefrei in die Bahn gelangt.

Keinen Tanzsaal bestellt

Und was sagen die künftigen Nutzer? Heide Taut und ihr Mann Andreas waren am Sonnabend zu beobachten, wie sie viele Minuten wortlos nebeneinander in der Bahn saßen. Probesitzen? Das Paar bejahte auf Anfrage. Sie würden mehr mit dem Fahrrad fahren – und eher bei schlechtem Wetter mit der Bahn. „Vielleicht einmal im Monat“, sagte Heide Taut. Frau Tauts Probesitz-Resümee: „Wenn hier acht Mann sitzen, wird’s auch eng.“ Zum Abschluss des Tages ergab sich die Gelegenheit, Frau Tauts Resümee weiterzureichen an Nahverkehrsgeschäftsführer Andreas Möller. Er lächelte milde: „Na, einen Tanzsaal haben wir ja nicht bestellt.“