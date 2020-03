Nur noch zwei Stunden kostenlos parken am Allendeplatz

Seit Monaten spitzt sich das Geschehen auf dem Parkplatz vor Rewe am Allendeplatz zu. Nachdem bereits vor geraumer Zeit ein Versuch gescheitert war, ein befristetes Parken einzuführen und bei Überschreitungen der Parkzeit Strafgelder zu kassieren, wurden nun gestern erneut Informationsschilder angebracht. Sie besagen: Das Parken auf dem Allendeplatz ist für zwei Stunden kostenlos, bei Überschreitungen oder nicht ausgelegter Parkscheibe ist ein Strafgeld von 30 Euro fällig. Das gilt ab Montag, 16. März.

Kunden der Geschäfte in Lobeda hatten das Nachsehen

Das bestätigte auch eine Sprecherin des Parkraumbewirtschafters „Park & Control“. Die Firma hat am Donnerstag die Schilder am Allendeplatz aufgestellt. Damit endet dort nach Monaten eine chaotische Zeit. Der Platz war tagsüber meist vollends belegt, weil besonders Mitarbeiter und Besucher vom gegenüber befindlichen Universitätsklinikum die Fläche zum kostenlosen Parken nutzten. Kunden der Märkte sowie Patienten der nahen Gesundheitspraxen hatten das Nachsehen. Grund für die Verzögerung seien vertragliche Gespräche zwischen den Eigentümern des Allendeplatzes und dem Parkraumbewirtschafter gewesen, sagt die Sprecherin.

Erleichtert zeigte sich Antje Eismann, Chefin des Rewe-Marktes am Allendeplatz. Sie hofft, dass die nun erzielte Lösung mit allen Anliegern Bestand haben möge. Kunden hätten sich bei ihr oft beklagt, dass sie einkaufen wollen, aber keinen Parkplatz finden. Sie will in ihrem Markt auch noch Parkscheiben für die Kunden auslegen.

Für Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt ist die Parkbewirtschaftung ein Schritt in die richtige Richtung. Er würdigt auch die Bemühungen der Stadt, die der Firma „Park & Control“ angeboten habe, die Parkbewirtschaftung selbst zu übernehmen. Im Übrigen verweist Blumentritt darauf, dass im Parkhaus des Klinikums fast eine ganze Etage frei wäre.

Weiteres Gebiet in Lobeda für Gewerbe

Eine Neuheit ganz anderer Art aus Lobeda gibt es zum Gewerbegebiet „JenA4“ zu vermelden: Die nördlich am Gewerbegebiet angrenzende Wiese zwischen Stockholmer Straße, Autobahn und Stadtrodaer Straße wurde am Mittwochabend von Mitgliedern des Ortsteilrats Neulobeda, Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt und Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) noch einmal in Augenschein genommen. Übereinstimmend sprach man sich für eine gewerbliche Nutzung aus. Dafür müsse nun ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

In der anschließenden Ortsteilratssitzung verwies JenA4-Geschäftsführer Martin Pfeiffer darauf, dass hier immerhin rund 400 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Derzeit gibt es 1200 Jobs im Gewerbegebiet „JenA4“. Zu den dort ansässigen Betrieben gehören unter anderem Ever Pharma, Dako, Wetzel Industriebeschriftungen, Asclepion und der Hornbach-Baumarkt.