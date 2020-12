Auch an den Weihnachtsfeiertagen können sich Menschen auf den gefährlichen Virus testen lassen.

Nur wenig neue Corona-Fälle in Jena

Jena. Die diensthabenden Mitarbeiter des Fachdienstes Gesundheit hatten am Ersten Weihnachtsfeiertag eine kleine Verschnaufpause. Ihnen wurden nur acht neue Corona-Fälle gemeldet. An den Vortagen mussten sie ein Vielfaches, am Heiligen Abend sogar 113 neue Infektionsfälle bearbeiten. Alle Infos zur aktuellen Corona-Lage im kostenlosen Liveblog

Die Anzahl aktiver Fälle wird mit 626 angegeben, davon werden immer noch 14 Menschen im Klinikum stationär behandelt. Um das Leben von zwei Menschen mit schweren Krankheitsverläufen wird gerungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 302,5. In Quarantäne befinden sich gegenwärtig 1.443 Personen. (red)