Oberflächenreinigung mit Eis statt mit Sand: Neues Verfahren in Jena entwickelt

Jena. In Jena wurde das neuartige Wasser-Eisstrahl-Verfahren als saubere Alternative zum umweltbelastenden Sandstrahlen präsentiert.

Jede Menge Feinstaub und Tonnen von teilweise kontaminiertem Sand belasten sowohl die Umwelt als auch die Arbeiter, die das Sandstrahlverfahren anwenden, um Oberflächen von Rost oder alten Farbresten zu befreien, erklärt Sebastian Tischer von der RS Korrosionsschutz GmbH in Bucha. Aufgrund der hohen Belastung bei diesem Arbeitsprozess, ist das Sandstrahlen nicht in allen Arbeitsbereichen erlaubt. Weniger belastend sei zwar das Trockeneisstrahlen, doch es sei auch weniger leistungsstark.

Eine Alternativ zu den beiden herkömmlichen Verfahren der Oberflächenabrasion haben drei Projektpartner nun in Jena entwickelt: das Wasser-Eisstrahl-Verfahren. Am Donnerstag präsentierten Vertreter der Jenpneumatik und Schlauchtechnik GmbH, der RS Korrosionsschutz GmbH und des Instituts für Festkörperphysik der Schiller-Uni Jena (FSU) den Prototypen, mit dem das neue umweltfreundlichere Abrasionsverfahren ermöglicht wird.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Idee: Statt der Sandkörner werden Eiskristalle genutzt, um die Oberflächen zu bearbeiten. Diese seien zwar weniger hart als Sand, doch in Kombination mit der Kälte, durch die das zu bearbeitende Material versprödet werde, sei der Wirkungsgrad ähnlich hoch. Es sei ein kombinierter Effekt aus mechanischem und thermischem Abtrag, erklärt Fabian Lukas, der als FSU-Doktorand in das Projekt eingebunden ist.

Im Hof der Jenpneumatik GmbH in Jena-Göschwitz waren ein Druckbehälter, ein Tröpfchengenerator und ein Tank, in dem sich flüssiger Stickstoff befand, aufgebaut. Diese drei Komponenten ermöglichen das neue Verfahren.

Letzte Korrekturen vor der Vorstellung des neuartigen Verfahrens nahmen der Kälteexperte der FSU, Matthias Thürk (rechts), und FSU-Doktorand Fabian Lukas vor. Foto: Jördis Bachmann

Was für den Laien aussah wie ein einfaches Plastikrohr, war der Ort, an dem die Eiskristalle entstehen: „Die technologische Herausforderung bestand darin, Eiskristalle zu erzeugen, die abtragend wirken“, sagt Projektleiter Hannes Nowak von der FSU. Die Kristalle dürften dabei weder zu klein noch zu groß sein. „Flüssiger Stickstoff erzeugt bei Temperaturen zwischen -80 und -130 Grad Celsius die Eiskristalle in der nötigen Härte“, so Nowak.

Als Kälteexperte Matthias Thürk vom Tieftemperaturservice der FSU die Düse auf das rostige Stahlelement richtete und mit einem Druck von zehn Bar winzige Eiskristalle auf das Objekt schießt, dampft es ordentlich. Eine Vollmontur wie beim Sandstrahlen ist hier jedoch nicht nötig. Lediglich eine Schutzbrille und Handschuhe trägt Thürk. Sebastian Tischer vom RS Korrosionsschutz prüft das Resultat und zeigt sich schon ziemlich zufrieden.

Der Vorteil des neuen Verfahrens liege darin, dass das Eis den Abtrag und den Staub binde, sagt der Jenaer Ingenieur und Firmeninhaber der Jenpneumatik & Schlauchtechnik GmbH, Holger Pustal. Aus dem geschmolzenen Schmutzwasser ließen sich die Feststoffe gut herausfiltern und umweltgerecht entsorgen oder auch einer Wiederverwendung zuführen.

Mittlerweile ist das neue Verfahren als Europa-Patent angemeldet. Es wurde mit 450.000 Euro von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.