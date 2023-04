Oberleitungsarbeiten in Jena: Schienenersatzverkehr in den Sommerferien

Jena. Straßenbahnbetrieb fit halten: Die Maßnahme umfasst das Setzen von 31 Masten und 18 Wandankern sowie das Verlegen von etwa 1200 Meter Oberleitung.

Um den Straßenbahnbetrieb in Jena weiter fit zu halten, stehen in den kommenden Monaten weitere Oberleitungsarbeiten an. Diese beginnen am Dienstag, 2. Mai, und dauern voraussichtlich bis Ende September. Dabei werden im Abschnitt zwischen der Haltestelle Universität und der Dornburger Straße, Einmündung Robert-Blum-Straße, die Fahrdrähte gewechselt sowie ein weiterer Leiter zwischen die beiden Fahrdrähte gelegt.

Die Oberleitung ist seit gut 25 Jahren in Betrieb. Das hat nach Angaben des Nahverkehrs zur Folge, dass beide Fahrdrähte verschlissen sind und dringend getauscht werden müssen. Durch die Maßnahme würden die Stromübertragungsfähigkeit und die Spannungshaltung erhöht. Sie umfasse das Setzen von 31 Masten und 18 Wandankern sowie das Verlegen von etwa 1200 Meter Oberleitung.

Bauende am 29. September

Zum Bauablauf: Bis zum Beginn der Sommerferien sollen der Großteil der Maste gestellt und die Wandanker montiert sein. Diese Arbeiten erfolgen teilweise während der Nacht. Während der Sommerferien (10. Juli bis 18. August) muss der Straßenbahnbetrieb im Baubereich (einschließlich Roter Turm) eingestellt werden; es fahren Busse im Schienenersatzverkehr. In dieser Zeit werden die Oberleitung komplett demontiert, vier Maste an bestehenden Standorten neu gesetzt und anschließend die Oberleitung wieder neu aufgebaut.

Nach den Sommerferien erfolgen Restarbeiten bis zum Bauende am 29. September. Der Jenaer Nahverkehr bittet um Verständnis für alle mit der Baumaßnahme im Zusammenhang stehenden Unannehmlichkeiten. Über die Fahrplan-Änderungen mit Schienenersatzverkehr informiert der Jenaer Nahverkehr detailliert vorab der Sommerferien.