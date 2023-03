Obstbaumschnitt von Experten erlernen im Reinstädter Grund

Orlamünde/Reinstädter Grund. Die Obstweinkellerei Röttelmisch bietet auch in diesem Jahr wieder Kurse zum Thema Obstbaumschnitt an.

Auf der Obstwiese hinter der Kemenate Reinstädt findet am Sonnabend, 18. März, ab 10 Uhr ein Kurs an 20-jährigen Apfelbäumen statt. Vermittelt wird hier Wissen um den Erhaltungsschnitt. Am Sonnabend, 25. März, ab 10 Uhr liegt der Fokus dann auf dem Erziehungsschnitt. Auf der Obstwiese am Ortseingang Gumperda von Kahla kommend kann an sechsjährigen Apfelbäumen geübt werden. Und dem Thema Altbaumsanierung widmet sich der Kurs am Freitag, 31. März, ab 16 Uhr. Die Schulung wird auf der Obstwiese am Ortseingang Orlamünde von Dienstädt kommend durchgeführt.

Pro Kurs können maximal 20 Personen teilnehmen. Zwei gleichstarke Kleingruppen werden von zwei Kursleitern angeleitet. „Jeder Teilnehmer kann so selbst tätig werden und sich ausprobieren“, teilt die Obstweinkellerei Röttelmisch mit. Interessierte Teilnehmer sind dazu angehalten, sich für die Kurse im Vorfeld anzumelden und eigenes Werkzeug mitzubringen. Pro Person ist eine Teilnahmegebühr von 20 Euro fällig.

Rückfragen und Anmeldung unter Telefon 036422/224 98 oder per E-Mail an alexander-pilling@t-online.de.