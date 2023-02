Kein Zeiger dreht sich: Die öffentlichen Uhren in Jena stehen still

Jena. Jenas Zeitanzeiger bleiben unzuverlässig. Das zuständige Unternehmen sieht die Ursache im Personalmangel, die Stadt sieht das anders.

Halb acht am Eichplatz und gleichzeitig dreiviertel vier in der Grietgasse, auf dem Handy ist es halb zwei. In Jena zeigen öffentliche Uhren immer wieder falsche Zeiten an, einige von ihnen stehen still. Das Werbeunternehmen Ströer, mit Sitz in Köln, verwaltet deutschlandweit Uhren und Werbeflächen. Dafür mietet es Flächen von Kommunen an und stellt dort zum Beispiel eine Uhr auf.

Der Vertrag der Stadt Jena mit Ströer gilt noch bis 2035, dann könne man überlegen, ob man den Vertrag neu gestaltet oder sogar eigene Uhren aufstelle, sagt Kristian Philler, Pressesprecher der Stadt Jena. Derzeit hat die Stadt keine Möglichkeit, in die Verwaltung der Uhren einzugreifen. Die Stadt kontaktiere Ströer nur immer wieder mit Hinweisen auf die fehlerhaften Uhren, es sei ein „beständiger Streitpunkt“.

Philler sieht die Ursache des Problems vor allem darin, dass Ströer kein Interesse daran habe, die Uhren am Laufen zu halten: „Die Uhren werden sehr stiefmütterlich behandelt.“ Das Unternehmen kümmere sich lieber um die elektronischen Werbetafeln, die würden sich mehr lohnen. Ströer sagt dazu in einer schriftlichen Antwort: „Grundsätzlich gehen wir allen Hinweisen schnellstmöglich nach.“

Ströer sagt: regelmäßige Kontrolle

Die Probleme bei den Uhren träten vor allem bei extremen Wetterlagen oder in Kontakt mit elektrischen Feldern auf, wie es sie zum Beispiel bei Oberleitungen von Straßenbahnen gibt, sagt Ströer. Das Unternehmen warte die Uhren alle sechs Monate. Außerdem gebe es regelmäßig Kontrollfahrten, bei denen Mitarbeitende die Uhren reinigen und Probleme melden. Das starte dann einen Reparaturauftrag. Weil es momentan an Kapazitäten fehle, könne es bei diesem Prozess in Einzelfällen zu Verzögerungen kommen. Wem sonst eine falsch gehende Uhr auffällt, könne das bei Ströer über eine Hotline melden.

Die Uhr der Stadtwerke am Servicecenter in der Grietgasse funktioniere derzeit aus einem ganz anderen Grund nicht. Um Energie zu sparen, hätten die Stadtwerke die Schaufensterbeleuchtung abgeschaltet. Da die Uhr im selben Stromkreis angeschlossen ist, könne sie keinen Strom beziehen und stehe momentan still, sagt Stadtwerke-Pressesprecherin Ines Eckert.

Einigen Passanten sind die falsch gehenden Uhren bereits aufgefallen. Wer einen Parkschein löst, mit dem Fahrrad zum Termin will oder nur durch die Stadt läuft und nicht erst das Handy herausholen möchte, für den oder die ist eine öffentliche Uhr oft hilfreich. Anderen sind die still stehenden Uhren noch nicht aufgefallen, sie nutzen lieber eigene Armbanduhren oder ihre Handys.