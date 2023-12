Ein Jenaer Bürgerbegehren hat sich für günstigere Tickets in Jena eingesetzt. Die Ablehnung stößt nicht nur bei den Initiatoren auf Unverständnis.

Egal ob der Jenaer nun eine Station fährt oder die ganze Stadt durchreist: In Bus und Bahn gilt auch 2024 der gleiche Preis für die Einzelfahrt! Denn zu der von der Bürgergruppe „Nicht mit uns“ per Einwohnerantrag angeregten Einführung eines Kurzstreckentickets wird es nicht kommen.

Der Bericht dazu, warum das nicht geht, war Thema auf der letzten Ratssitzung dieses Jahres. Aufgrund der vorgerückten Stunde gab es keine Diskussion mehr dazu. Die hatte es im Laufe des nun zu Ende gehenden Jahres in den politischen Gremien mehrfach gegeben.

Die Stadtverwaltung hatte bereits schriftlich mindestens zwölf Punkte aufgelistet, die gegen die Einführung des Tickets sprechen. Gleichwohl hat sie 2023 den Auftrag des Stadtrates erfüllt, beim VMT eine Diskussion anzustoßen.

Eine Aussage von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) war im Stadtrat nun, dass im Verkehrsverbund VMT „kein anderer Aufgabenträger und kein anderes Verkehrsunternehmen bereit ist, sich der Einführung eines Kurzstreckentickets zu öffnen.“ Neben vielen tariflichen und technischen Fragen gehe es um die Finanzierung. Besser sei es, zielgerichtet Vergünstigungen für besondere Personengruppen anzubieten, so der Bürgermeister, wie es zuletzt beim Jenabonus geschehen sei.

Viele Ausreden und zigfach widerlegte Begründungen

Enttäuschung löst das Ergebnis der Prüfung bei den Initiatoren eines Kurzstrecken-Angebotes aus. Aus Sicht der damaligen Antragsteller führt die Stadt weiterhin „viele Ausreden und schon zigfach widerlegte Begründungen“ an, so Lorenz Grischek vom Nicht-mit-uns-Bündnis. Da würden sozialpolitische Nachteile für Bewohner in Großwohnsiedlungen wie Lobeda herbeifantasiert, wenn es zur Einführung eines günstigeren Nahverkehrstickets komme. Das könne man sich nicht ausdenken. Natürlich koste so ein Ticket Geld und bedeute Aufwand, so wie der ganze städtische Nahverkehr. „Aber das Ticket verbessert das Nahverkehrsangebot und die Mobilität enorm und ist ein sinnvoller Schritt für alle, die sich eine sozialere und umweltfreundliche Stadt wünschen.“

Das Bündnis hatte gerade für Bewohner in Großwohngebieten Vorteile gesehen, wenn die zwei Stationen zur Kaufhalle oder zum Arzt eben nicht laufen müssen. Einigen fällt Laufen mit Einkäufen oder Handicap schwer.

OB-Bewerber spricht von Armutszeugnis für Jena

Zur Debatte schickte auch der parteilose OB-Kandidat Ulf Weißleder eine Stellungnahme: „Es ist ein Armutszeugnis, dass die Stadtverwaltung so viele Gründe benennt, warum die Einführung nicht geht, anstatt den Blick mal auf die Städte zu richten, wo es erfolgreich funktioniert.“ Er habe als Versichertenberater der Rentenversicherung einen guten Überblick darüber, was Rentner im Durchschnitt als Rente erhalten. Das sei genau die Personengruppe, die es besonders oft hart trifft, weil sie knapp über bestimmten Einkommensgrenzen liegen und sie dann eben keine Vergünstigungen erhalten.

Nächstgelegener Verbund mit Kurzstreckenangebot ist der MitteldeutscheVerkehrsverbund, wozu Halle, Leipzig und Merseburg gehören. Hier ist die Kurzstreckenfahrt als Vier-Stationen-Fahrt in den Großstädten oder bis zu vier Entfernungskilometern im Landkreis mit Ausnahmen definiert. Die Kurzstrecke kostet in Halle zum Beispiel 2.00 Euro, die Einzelfahrt 2.80 Euro, wobei der Normaltarif eine Stunde lang beliebig in der Tarifzone gilt.

In Jena können Fahrgäste mit dem Einzelfahrschein ausdrücklich keine Rückfahrten machen. Rundfahrten durch Jena sind mit diesem VMT-Ticket ebenso verboten.