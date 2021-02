Offene Fenster und Türen sind großes Frostrisiko

Angesichts der anhaltenden Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt weisen der Zweckverband Jenawasser und die Stadtwerke Jena Netze die Hauseigentümer in ihrem Versorgungsgebiet auf die Gefahr von Frostschäden an Trinkwasserleitungen hin.

Während die Versorgungsleitungen der Stadtwerke in frostsicherer Tiefe verlegt und aktuell durch Schnee geschützt seien, bestehe vor allem in den Hausanschlussleitungen beim Übergang in die Hausinstallation die Gefahr des Einfrierens. Aktuell nicht ausreichend geschützte Trinkwasserleitungen könnten so einfrieren und dauerhaft beschädigt werden.

Das empfehlen die Jenaer Stadtwerke:

Offene Fenster und Türen, schlecht isolierte Kellerräume – sie stellen innerhalb von Gebäuden das größte Frostrisiko dar. Hauseigentümer sollten darauf achten, dass alle Öffnungen nach draußen dicht sind und gut schließen; natürlich abgesehen von notwendigen Zugluftöffnungen für Heizungsanlagen. Im Zweifelsfall sollten freiliegende Leitungsteile mit Stoff oder anderem Dämmmaterial geschützt werden.

Besonders frostgefährdet sind Wasserzähler, wenn sie sich in außenliegenden Schächten befinden. Diese Anlagen sollten geschützt werden, indem der Schacht mit Isoliermaterial wie Holz- oder Glaswolle oder Strohsäcken gefüllt und der Schacht gut abgedeckt wird.

Bei leerstehenden Gebäuden oder Wohnungen sollte die vorhandene Heizung nicht auf die Stufe „null“, sondern mindestens auf die Stufe Frostschutz gestellt sein, um sie vorm Einfrieren zu schützen. Ist das nicht möglich oder gewollt, sollte die Leitungen vollständig entleert werden.

Wenn eine Wasserleitung trotz allem eingefroren sei, helfen beim Auftauen warme Tücher oder ein Heizlüfter. Sicherheitshalber kann auch ein Installateur hinzugezogen werden.

In jedem Fall sei schnelles Handeln gefragt: Sonst drohe nicht nur die Unterbrechung der Wasserversorgung. Auch ein Platzen der Leitungen oder des Wasserzählers sei möglich.

Und das werde teuer, denn solche Reparaturen müssen grundsätzlich vom Haus- bzw. Grundstückseigentümer getragen werden. Schäden an einer Anschlussleitung oder einem Zähler sollten unverzüglich der zentralen Leitstelle der Stadtwerke Jena unter Telefon 03641 / 688 – 888 gemeldet werden.

Reparatur der Fernwärmeleitung in Jena gelungen: 6500 Haushalte wieder versorgt

Mehr Informationen finden Sie hier.