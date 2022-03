Offene Türen im Berufsschulzentrum Hermsdorf

Das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck bietet am Standort in Hermsdorf am 19. März 2022 eine Berufsinformationsveranstaltung für alle zukünftigen Schulabgänger, Ausbildungssuchenden und Interessenten an. Es gibt zum Beispiel die Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin: Hier ist Anna Kuschmierz bei Entwurfszeichnungen zu sehen.