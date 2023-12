Offene Weihnachtswünsche von Menschen ohne Obdach in Jena

Jena Die Bürgerstiftung hofft, bis zur kommenden Woche auch noch die letzten Wunschbaum-Wünsche erfüllen zu können, dazu braucht es aber noch einige Spender.

Seit 2011 organisiert die Bürgerstiftung Jena-Saale-Holzland in der Weihnachtszeit die Wunschbaum-Aktion. Dafür werden in gemeinnützigen Einrichtungen, die mit Kindern arbeiten, wie dem Tafelhaus oder dem Kinderheim am Friedensberg, Wünsche eingesammelt. In diesem Jahr wurden erstmals auch Wünsche von wohnungslosen Menschen in Obdachlosenheimen aufgenommen, erklärt Barbara Albrethsen-Keck von der Bürgerstiftung.

Die Wünsche werden notiert und an Weihnachtswunschbäume gehängt. In Kooperation mit Jenaer Firmen werden diese Bäume dann in verschiedenen Unternehmen der Stadt aufgestellt. Die Wünsche können von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von interessierten Menschen vom Baum „gepflückt“ und erfüllt werden. Von den Schenkenden schön verpackt, organisiert schließlich die Bürgerstiftung die Übergabe der Geschenke in den Einrichtungen.

„Leider haben wir noch einige wenige offene Wünsche, gerade auch von obdachlosen Menschen. Es wäre sehr schön, wenn wir auch diese Wünsche noch erfüllen könnten“, sagt Albrethsen-Keck. So würde man einem alleinstehender Mann gern noch eine Freude bereiten. Hier wären beispielsweise warme Socken, Handschuhe, eine Mütze oder einen Schal sowie eine Decke mögliche Geschenkideen.

In der kommenden Woche möchte die Bürgerstiftung die Päckchen übergeben. Bis dahin hofft Barbara Albrethsen-Keck, auch die letzten offenen Wünsche erfüllen zu können.