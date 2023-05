Ohne Auto mit fünf Kindern: Familie aus Jena bangt um Selbstständigkeit

Jena. Familie Gawalek aus Jena ist auf ihr Auto angewiesen. Die Familie muss für Notfälle mobil sein, denn die sechsjährige Scrållan hat das Downsyndrom und leidet unter Atemnot.

Scrållan ist sechs Jahre alt. Sie ist ein aufgewecktes und neugieriges Mädchen. Sie lacht viel und das trotz ihrer bewegten Geschichte. Scrållan wird 2016 geboren, ihr wird das Down-Syndrom diagnostiziert. Zwei Jahre später muss Scrållan ins Krankenhaus.

Sie leidet an einen Herzfehler. Eine häufige Erkrankung bei Menschen mit Down-Syndrom. Ihr wird am offenen Herzen ein Patch gelegt. Eine Art Pflaster, mit dem bei chirurgischen Eingriffen eine Öffnung verschlossen wird.

Die OP verläuft so weit ganz gut. Nur der anschließende Beatmungsschlauch gefällt Scrållan überhaupt nicht. Sie wehrt sich gegen den Fremdkörper, bewegt sich viel. Die Ärzte haben Mühe sie zu beruhigen. Die vielen Bewegungen führen dazu, dass sich Scrållans Luftröhre vernarbt. Ihr fällt das Atmen nun schwerer.

Mutter ist alleinerziehend

Scrållan hat vier Geschwister. Scrållans Krankenhausaufenthalt ist eine Ausnahmesituation für alle. Und für Scrållans Mutter Heide Gawalek ein Drahtseilakt. Die anderen Kinder brauchen auch Aufmerksamkeit. Die Schule geht weiter, Hausaufgaben müssen erledigt und Sorgen geglättet werden.

Heide Gawalek ist alleinerziehend. Scrållans Vater hat die Familie verlassen, als er von der Behinderung seiner Tochter erfuhr. Seitdem sorgt Heide Gawalek für die Familie. Es sei gar nicht so einfach, allen Kindern gerecht zu werden, so leide der 12-jährige Valentin am starken Asthma. Der 18-jährigen Hannah wurde Autismus diagnostiziert. Für die Schülerin eine Herausforderung, denn Mobbing sei in der Schule Alltag geworden. Auch für Konstantin (16) sei die Zeit im Krankenhaus aufreibend gewesen. So sei der Schulalltag weitergelaufen und das, obwohl sich die Familie in einem Ausnahmezustand befand. Jedoch habe das Ganze auch etwas positives gehabt. So sei die Familie in dieser Zeit enger zusammengewachsen. Sohn Moritz (21) macht die Familie komplett. Er lebt inzwischen in Frankfurt.

Zusammen haben sie die Zeit im Krankenhaus auch gut überstanden. Nur kann Scrållan kann aufgrund der Verletzungen an der Luftröhre keine weiten Strecken mehr laufen, da dann ihre Sauerstoffsättigung fällt. Sie sei in ihrer Bewegung nun mal ein wenig eingeschränkt.

Die sechsjährige Scrållan im extra Kindersitz. Den braucht sie, da ein normaler Gurt ihr die Luft abschnüren würde. Foto: Heide Gawalek

Führerschein bringt Selbstständigkeit

2021 habe sich Heide Gawalek dann dazu entschlossen einen Führerschein zu machen. Lange hat sie damit gehadert. Zwei Autounfälle, in die sie unverschuldet in ihrer Teenagerzeit verwickelt worden sei, hätten sie vor diesem Schritt zurückschrecken lassen.

Nun wäre der Führerschein aber notwendig gewesen, denn Heide Gawalek will eine Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen machen. Diese fände in Gera statt. Ohne Auto kaum zu schaffen. Um 5.45 Uhr müsse Scrållan in den Kindergarten, um 7 Uhr muss Heide Gawalek bereits bei ihrer Arbeit in Gera sein - ohne Auto eine Odyssee.

Für Notfälle mobil sein

Zudem muss Heide Gawalek für Notfälle mobil sein. Es könne immer mal sein, dass Scrållan aufgrund von Atemnot ins Krankenhaus kommen müsste. Und auch der Alltag; Kinder abholen, Einkäufe erledigen, und was sonst noch so anfällt, sei ohne Auto nicht zu bewerkstelligen. Deswegen der Führerschein. Heide Gawalek besteht die Prüfung. Das Auto finanziert Heides Mutter, die Oma von Scrållan. Um sich das Auto leisten zu können, vereinbart die Familie eine Ratenzahlung.

Mittlerweile könne die Oma die Finanzierung jedoch nicht mehr stemmen. Für die alleinerziehende Mutter, die sich in der Umschulung befindet, ist die Finanzierung alleine nicht machbar. Der Familie droht das Auto, das sie behindertengerecht aufgerüstet haben, zu verlieren. Und damit auch die lang ersehnte Selbstständigkeit. Das sei das schlimmste anzunehmende Szenario. Und vor genau diesem Szenario hat Heide Gawalek furchtbare Angst. Was passiert, wenn sie das Auto verlieren, darüber will sie gar nicht erst nachdenken.

Wer spenden will kann das unter folgendem Link tun: https://www.paypal.com/pools/c/8Uel2DAK2m