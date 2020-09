Ohne Imbissbetrieb keine Wartehalle am Jenaer Busbahnhof

Ursula Henkel ist sauer wegen der Bedingungen auf dem Jenaer Busbahnhof. Die Leserin aus Maua berichtete von der nicht nutzbaren Wartehalle, was für die Fahrgäste bei Regen und Sturm sehr unerfreulich sei, wenn sie unter den nicht sonderlich schützenden Runddächern warten müssen. Zudem hat sie beobachtet, dass die Abfahrtzeiten der Busse immer wieder unvollständig oder falsch an den elektronischen Tafeln angezeigt seien. Sie empfinde das als Schande für die Licht-Stadt, sagt Ursula Henkel, wenn zum Beispiel Touristen am Paradiesbahnhof ankämen und bei geplanter Bus-Weiterfahrt wegen der Fahrten-Anzeige scheitern würden.