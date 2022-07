Ohne Strom und Netz: Spielen in Seitenroda

Seitenroda. Kinder können es kaum fassen: In Seitenroda finden sich Spiele, für die man kein Wlan braucht

„Hier gibt es kein Netz!!“, vernimmt man oft den erschrockenen Ausruf meist jüngerer Gäste auf dem Spielmannshof in Seitenroda. In der Idylle des historischen Vierseitenhof am Fuße der Leuchtenburg dreht sich alles um historische Spielereyen aus allen Zeiten und Welten, die schon immer ohne Netz und Strom ausgekommen sind. Ein Strategiespiel aus Madagaskar, ein Laufspiel aus Indien, der Zeitvertreib der römischen Legionäre oder ein Glücksspiel aus Mozarts Zeiten - all dies und noch viel mehr kann auf den Spieltischen im „Café Spielerey“ in fröhlicher Runde ausprobiert werden. Die meist sehr einfachen Spielregeln sind schnell erklärt, die Spielfiguren dazu werden ausgeteilt und schon kann es losgehen. Dazu gibt es hausgebackene Thüringer Kuchenspezialitäten, heißen Kaffee oder eine kühle Brause.

Café Spielerey am 30. und 31. Juli, 14 bis 18 Uhr auf dem Spielmannshof in Seitenroda. Der Eintritt ist frei.