Ohne Wappen zum nächsten Brand in Frauenprießnitz

Marcus Voigt über den Ärger, den Frauenprießnitz wegen seines Wappens mit der Bürokratie hat.

Ein Wappen, das seit Beginn des 19. Jahrhundert von einer Gemeinde geführt wird, ist nicht in deren Hauptsatzung niedergeschrieben – und das entsprechende Wappensiegel darf deswegen vorerst nicht mehr verwendet werden. Ein Fall, der allen Kritikern des deutschen Bürokratismus wieder Argumente liefert. Dass am Ende wohl ein Jahr und bis zu 3000 Euro benötigt werden, um das Problem zu lösen, gibt es als Bonusargument gleich dazu. Und in Frauenprießnitz, das wie viele andere Gemeinden auch über zu wenig Geld klagt, ist das ungläubige Staunen sowieso groß.

Zu hoffen ist, dass es nur bei einem Siegel bleibt, das nicht mehr genutzt werden darf, solange der formale bürokratische Weg abgearbeitet wird, bis das Wappen seinen Weg ordnungsgemäß in die Hauptsatzung gefunden hat.

Nicht, dass das Fahrzeug der Gemeinde nicht mehr ausrücken darf, um Schlaglöcher zu verfüllen, weil auf ihm das hauptsatzungsscheue Wappen zu sehen ist. Oder die Feuerwehr vorm Einsatz beim nächsten Großbrand dieses noch hastig auf ihren Fahrzeugen abkleben muss.