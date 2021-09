Oldtimer-Rallye rollt durch Bollberg

Bollberg. 60 Fahrzeuge bei Ausfahrt historischer Mobile im Saale-Holzland-Kreis.

„Jetzt müssten die nächsten Fahrzeuge endlich mal kommen. Die sind doch im Abstand von einer Minute in Gera losgefahren“ meinte ein Bollberger am Sonntag. Er gehörte zu den etwa 30 Frierenden bei der Durchfahrtskontrolle am Morgen im Gewerbegebiet in Bollberg. Die Temperaturen waren empfindlich in den Keller gefallen. Die ersten zwei historischen Autos der Konsum Rallye Revival, darunter der Trabant vom Bollberger Bürgermeister Walter Rosenkranz mit der Startnummer 1, hatten den Punkt auf der 160 Kilometer langen Strecke „Auf den Spuren Napoleons“ passiert.

Es vergingen fast zehn Minuten, ehe die nächsten Fahrzeuge gleich im Pulk anrollten. Eine Helferin der Rallye war für die Registrierung der Fahrzeuge zuständig. Vor der Durchfahrtskontrolle stand zwar ein großes Schild, auf dem ein Stempel abgebildet war. Doch gestempelt wurde an diesem Tag in Bollberg nicht.. „Das läuft jetzt alles elektronisch ab über den QR-Code. Damit werden die Fahrzeuge von mir registriert. Ein Stempel hatte aber mehr Charme. Aber die Technik hält überall Einzug – auch bei den Oldtimern“, sagte sie. 60 Fahrzeuge waren es am Ende, die an der Kontrolle vorbeirollten. Von dort aus ging es für die Oldtimer weiter nach Stadtroda.

Auf der Wiese oberhalb der Kreisel am Schützenhaus hatten sich zahlreiche Neugierige eingefunden, um die Autos aus nächster Nähe bestaunen zu können. Den Machern der Rallye wird das große Interesse unterwegs gefallen haben. Die exakte Strecke durfte im Vorfeld nicht öffentlich gemacht werden. Es hatte sich trotzdem herumgesprochen, von wo nach wo sich die Fahrzeuge bewegen. „Wir wurden gebeten, möglichst keine größeren Menschenansammlungen zu forcieren“, sagte ein Vertreter der gastgebenden Interessengemeinschaft „Historische Mobile Gera“. Die Teams haben erst bei der Anmeldung ihre Unterlagen samt der Route erhalten. Auch die Zahl der teilnehmenden Fahrzeuge musste diesmal corona-bedingt beschränkt werden.

