„One Billion Rising“: Demonstrierende tanzen auf dem Jenaer Marktplatz

Jena. Um Aufmerksamkeit für Gewalt gegen Frauen zu schaffen, tanzen jährlich Menschen bei „One Billion Rising“ – so auch in Jena.

„Frauenrechte sind Menschenrechte“, mit diesen Worten begann die Kundgebung am 14. Februar auf dem Marktplatz in Jena. Rund 50 Menschen trafen sich hier am Valentinstag, um gemeinsam zu tanzen und auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Die Veranstaltung war Teil der jährlich stattfindenden Aktion „One Billion Rising“.

„Wir wollen kraftvoll zeigen, dass wir hier sind“, sagt Melanie Schulz, Koordinatorin des Frauenzentrums Towanda und eine der Organisatorinnen. Es ginge darum, durch den Tanz als positive Ausdrucksform darauf aufmerksam zu machen, dass es sich bei Gewalt gegen Frauen um ein weltweites und strukturelles Problem handle.

Die Veranstaltung in Jena ist dabei thüringenweit die einzige. Das liege daran, dass man so mehr Menschen zusammen bekäme, sagt Schulz. Vergangenes Jahr organisierte die Landesarbeitsgemeinschaft Thüringer Frauenzentrum „One Billion Rising“ in Erfurt. Dort seien gut 50 Leute dabei gewesen, sagt Schulz. Dieses Jahr habe man deshalb länger und intensiver Werbung betrieben. Für Schulz ist die Aktion auch nach zehnjährigem Bestehen der Aktion noch von Bedeutung, vor allem da die Zahlen der Gewalttaten an Frauen und Mädchen nicht sinken würden.

Der Name „One Billion Rising“ (übersetzt „Eine Milliarde erhebt sich“) bezieht sich auf eine UN-Statistik, nach der ein Drittel der Frauen weltweit Opfer von Vergewaltigung oder schwerer Gewalt wird. Die Demonstrierenden tanzen zu dem Lied „Break the Chain“, das Tena Clark 2012 für die Kampagne geschrieben hat. Dass „One Billion Rising“ auf dem Valentinstag liegt, sei kein Zufall, sagt Schulz. „Wir wollen keine Blumen, wir wollen nicht sterben.“

Das Frauenhaus Jena bietet betroffenen Frauen Beratungen an. Frauen in Notsituationen können beim Frauenhaus unterkommen. Es ist jederzeit über eine Notfallnummer erreichbar.

Jenaer Notruf für Frauen in akuten häuslichen Gewaltsituationen (24 h), Tel. 0177 / 478 70 52