Open-Air-Maskenpflicht fällt im Jenaer Zentrum

Jena. Mit der neuen Allgemeinverfügung ist auch der Verkauf offenen Alkohols wieder möglich.

Die neue Allgemeinverfügung der Stadt Jena tritt am heutigen Freitag in Kraft. Die Maskenpflicht in der Innenstadt und auf Spielplätzen der Stadt wird damit wegen der niedrigen Inzidenzwerte aufgehoben. Auf Wochenmärkten und in den Haltestellenbereichen des ÖPNV – sofern sich dort mindestens eine weitere Person aufhält, die nicht zum eigenen Haushalt gehört – ist der Mund-Nasen-Schutz aber weiterhin zu tragen, so teilte es die Stadtverwaltung gestern mit.

Das Verkaufsverbot für offene alkoholische Getränke entfällt ebenso in Jena. Das Verbot wurde zur Unterbindung des Glühweinverkaufs zwischen „Wellenbrecher-Lockdown“ und „hartem Lockdown“ im letzten Jahr eingeführt.

Weiterhin unverändert gilt das Tragen von FFP-2 oder FFP3-Masken für Ärzte, Therapeuten und deren Personal bei gesichtsnahen Behandlungen, insbesondere bei augen- oder zahnärztlichen Maßnahmen.

Die neue Allgemeinverfügung ist unter www.jena.de/corona einsehbar und gilt zunächst bis zum 30. Juni 2021.