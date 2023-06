Orchester aus den USA spielt für den Martinsschmaus in Jena

Jena. Jugendorchester aus Iowa in der Stadtkirche Jena

Auch in diesem Jahr werden wieder internationale Musiker in der Stadtkirche Jena für den Martinsschmaus aufspielen. Den Auftakt macht am Donnerstag, 22. Juni, um 19 Uhr das Quad City Youth Orchestra aus Iowa, USA.

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder hochklassige Ensembles zur Unterstützung des Martinsschmauses gewinnen konnten“, sagt Johannes Schleußner von der Offenen Kirche Jena. Es entwickele sich da eine schöne Tradition: Junge Ensembles aus den USA, Großbritannien und der ganzen Welt machen auf ihren Deutschland-Tourneen in Jena Station und spielen in unserer schönen Kirche ein Benefizkonzert für den Martinsschmaus. Neben dem Benefizgedanken ist dieser internationale Austausch ein schöner Effekt.

Eintritt frei im Sinne des Martinsschmaus-Gedankens

Zu hören gibt es unter anderem Werke von Beethoven, Dvorak und Smetana. Der Eintritt ist kostenfrei, um im Sinne des Martinsschmaus-Gedankens jedem die Teilnahme zu ermöglichen. Wer will, kann am Ausgang spenden. Das nächste Konzert in der Reihe wird am 17. Oktober mit einem schottischen Chor aus Glasgow stattfinden.

Der Martinsschmaus findet in jedem Jahr im Herbst statt und lädt bedürftige Menschen zum Martinsgans-Essen in die Stadtkirche ein. Der Martinsschmaus will diesen Menschen Anerkennung und Teilhabe geben. Bis zu 500 Teilnehmer konnten so begrüßt werden. Initiator war neben den Jenaer Unternehmern Berno Kremlitschka und Volker Lissner auch der vor zwei Jahren verstorbene Ralf Kleist.

Donnerstag, 22. Juni, um 19 Uhr, Stadtkirche Jena