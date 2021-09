Orchideen-Pflege: Einladung zum Einsatz bei Rothenstein

Rothenstein. An wildwachsenden Orchideen können sich Wanderer auf dem ehemaligen Schießplatz bei Rothenstein heute erfreuen. Doch die Flächen brauchen Pflege.

Seltene Pflanzen und Tiere beobachten können Wanderer im Naturparadies, das sich auf dem ehemaligen Militärgelände bei Rothenstein entwickelt hat. Damit dieser geschützte Lebensraum sich weiter gut entwickeln kann, braucht er Pflege. Wichtiger Teil ist die turnusmäßige Mahd. Ein Großteil der Trockenrasenflächen wird vertraglich durch die Schäferei Keuler aus Altendorf bewirtschaftet.

Die wertvollen Orchideen- und Schmetterlingswiesen an den Südhängen der Muschelkalkhöhen bedürfen jedoch einer Spezialbehandlung. Sie werden alle zwei bis drei Jahre mit einem speziellen Gebirgsrasenmäher gemäht und händisch beräumt. Der diesjährige feuchte Sommer hat den Wiesen gut getan, so dass sie nun nach der Mahd dringend vom Heu zu befreien sind. An dieser Stelle benötigen die Wiesen viele helfenden Hände.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Nabu des Saale-Holzland-Kreises lädt deshalb am Sonnabend, 25. September, ab 8 Uhr zu einem Ausflug auf die Wiesen ein. Familien und Kinder sind ebenso willkommen wie jüngere und ältere Helfer.

Treffpunkt ist der Parkplatz vor der Schießhalle. Von dort geht es per pedes in westliche Richtung zu den Wiesenflächen. Arbeitsgeräte wie Rechen, Heugabeln, Transportbehälter sowie Getränke und eine Pausenversorgung stellt der Nabu zur Verfügung. Mitzubringen sind lediglich gute Laune und Freude an der gemeinschaftlichen Tat in der Natur. Rückfragen beantwortet Gerd Beil unter Telefon 0176/70 42 08 74.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.