Um eine Woche verlängert wird die „Organwelt“, die Ausstellung in der Sparkassen-Arena. Bis zum 7. November sind die 30 überdimensionalen Organe des Menschen bei einem Rundgang zu erleben.

Thomas Kastl, Mitgesellschafter der Arena, freute sich über das große Interesse, vor allem aus den Schulen. „Wir hatten eine große Mailing-Aktion gestartet. Die Resonanz war überwältigend. In der Vormittagsstunden ist die Ausstellung bis zu den Ferien komplett mit Schulklassen belegt. Die Hälfte der Schulen sind aus Jena. Die andere Hälfte von außerhalb. Uns besuchen sogar Klassen aus Dessau“, sagte Kastl.

Zugelassen sind auf der 2200 Quadratmeter großen Fläche 290 Besucher gleichzeitig. Diesen vorgegebenen Rahmen schöpfen die Arena-Leute aber nicht aus. Es sind aber maximal 150 drin.

Für das große Interesse aus den Schulen hat Kastl nur eine Vermutung: „Das ist der etwas andere Biologie-Unterricht. Hier kann man die menschlichen Organe nicht nur sehen, man kann sogar in die Organe hineinkriechen.“

Neben den Organen stehen kleine Schautafeln mit den wichtigsten Infos und dazu Begleitfilme. „Viel anschaulicher kann man die Organe gar nicht darstellen“, sagte Kastl. Ab Montag gibt es auf der Internetseite der Arena Videos zu jedem Organ. Damit wollen die Ausstellungsmacher die Lehrer unterstützen, wenn sie mit ihren Klassen den Abstecher in die Welt der Organe noch einmal inhaltlich aufarbeiten.

Dass die „Organwelt“ überhaupt in Jena Station gemacht hat, lag an Corona. „Wenn es Corona nicht gegeben hätte, wären wir nie in den Genuss gekommen. Die Ausstellung tourt normalerweise das ganze Jahr durch Europa, wird vor allem auf Fachkongressen gezeigt“, sagte Kastl.

Dass die Organwelt nicht bei jedem Besucher als der ultimative Wissens-Bringer gilt, dass bekam Kastl am eigenen Leib zu spüren. Vor einigen Tagen war eine ältere Frau mit ihrem Enkel in der Ausstellung. Sie hatte offenbar gedacht, dass die Organwelt ein Abenteuerspielplatz sei, zum Herumtoben. Kastl musste sich am Ausgang einige böse Worte von der verärgerten Frau anhören.

„Nein, hier geht es um Vermittlung von Wissen. Wenn man die 30 Organe genau unter die Lupe nimmt, braucht man bestimmt eine bis anderthalb Stunden. Schulklassen sind in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten in der Halle. Wir bieten hier keine Unterhaltungs-Show. Wer uns besuchen möchte, sollte schon ein wenig Interesse am menschlichen Körper mitbringen“, sagte Kastl.

Mit 20.000 Besuchern rechnet Kastl in den fünfeinhalb Wochen. Die Organwelt noch einmal zu verlängern, das ist nicht möglich, da eine Messe folgt.

Eigentlich hätte es am kommenden Wochenende ein Basketballspiel von Science City Jena in der Arena gegeben. Die Woche drauf wäre das Oktoberfest gefeiert worden. Und danach wären wieder die Korbjäger aktiv gewesen. Das war der Plan, bevor der Corona-Virus alles änderte und den Veranstaltungskalender in der Arena auf dem Kopf stellte.

Infos zur Ausstellung unter Telefon 03641/7998540