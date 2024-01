Orgel-Andacht: Extreme Donnerschläge störten die Besinnung zum Jahresende

Jena in der Silvesternacht 2023: Im Bild auch der Turm der Stadtkirche.

Jena Böllern vor der Kirche ist eigentlich verboten: Ein Kirchenbesucher regt an, Silvester 2024 zumindest Schilder aufzustellen.

Der Jahreswechsel 2023/2024 war besonders laut. Diesen Eindruck konnten Teilnehmer der Orgel-Andacht haben, die traditionell kurz vor Mitternacht in der Stadtkirche Jena stattfindet. In unmittelbarer Nähe der Kirche wurde geböllert, was laut Sprengstoffgesetz wie auch vor Krankenhäusern sowie Altersheimen verboten ist.

Grenzenlose Freiheit in Jena?

Ulrich Huppenbauer machte sich am Silvesterabend gemeinsam mit seiner Frau aus dem Landkreis auf den Weg nach Jena. Er schrieb der Zeitung: „Wir hatten uns auf die im Internet angekündigte Orgel-Andacht gefreut – sowohl auf das Orgelspiel von Kirchenmusikdirektor Martin Meyer als auch auf die inhaltliche Gestaltung dieser Andacht durch Superintendent Neuß.“ Am Ende eines Jahres, welches das Gegenteil von friedlich war, und das viele Menschen mit Trauer, Sorgen und Ängsten zurückließ, hatte das Paar allen Anlass, ein Stück zur Besinnung zu kommen. Leider sei dies durch das fast ununterbrochene Knallen der Feuerwerkskörper rund um die Stadtkirche massiv gestört worden.

Bei Ulrich Huppenbauer wirft diese Erfahrung Fragen wie diese auf: „Ist das unsere Freiheit, die soweit geht, jede Rücksichtnahme auf und jeden Respekt für Menschen, denen die Religionsausübung wichtig ist, fallen zu lassen?“ Er meint, die Kirchengemeinde und die Stadt Jena sollten künftig wenigstens den Mut für Hinweisschilder aufbringen. Wer dann trotzdem noch an der Kirche böllere und die Religionsausübung in der Silvesternacht störe, handele dann vorsätzlich nach Strafgesetzbuch.

Jenas Superintendent Sebastian Neuß bestätigt die alljährlich herausfordernde Situation. Um der lautesten Böllerei zuvorzukommen, habe man in diesem Jahr den Beginn der Andacht um 30 Minuten nach vorn verlegt, also ab 22.30 Uhr. Es habe bei der Lesung dennoch kurze Unterbrechungen gegeben, als draußen Böller detonierten, die offenbar nicht aus hiesiger Produktion stammten. Superintendent Neuß sagt aber auch, dass es durchaus auch Teilnehmer gebe, die gerade die Verbindung aus Konzert, Andacht und normalem Feuerwerk als bereichernd empfinden. Der Teilnehmerkreis der Andacht sei wie zu Heiligabend ein ganz besonderer.