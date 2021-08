In Vierzehnheiligen steht die Kirche zu den vierzehn Nothelfern.

Orgelkonzerte in Vierzehnheiligen und Kleinlöbichaus

Vierzehnheiligen/Kleinlöbichau. Die drei großen „Sch“ (Schütz, Schein und Scheidt) erklingen im Rahmen des Vierzehnheiligener und Kleinlöbichauer Orgelsommers.

Im Rahmen des Vierzehnheiligener und Kleinlöbichauer Orgelsommers gibt an diesem Wochenende ein besonderes Programm. Thema der Orgelmusikstunde sind „Die drei großen ,Sch’“. Dahinter verbergen sich Komponisten Heinrich Schütz (1585-1672), Johann Hermann Schein (1586-1630) und Samuel Scheidt (1587-1654). Alle drei prägten die frühbarocke protestantische Kirchenmusik in Deutschland und spielten eine zentrale Rolle bei der Einführung des neu in Italien aufgekommenen konzertanten Stils.

Es erklingen geistliche Konzerte von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein, gesungen von Uwe Anrecht und Steffen Wolleschensky sowie Orgelwerke von Samuel Scheidt. Die Orgel spielt Ingo Reimann.

Konzerttermine: Freitag, 6. August, 17 Uhr, Wallfahrtskirche in Vierzehnheiligen und Sonnabend, 7. August, 16 Uhr, Radwegkirche in Kleinlöbichau