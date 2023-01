Orlamünder Karnevalisten sind energiegeladen

Orlamünde. Der Orlamünder Carnevals Verein feiert mit mehreren Terminen im Februar seine 51. Saison. Das ist geplant.

Der Orlamünder Carnevals Verein begeht unter dem Motto „Der OCV will’s wagen, so richtig Energie verbraten!“ seine 51. Saison. „Nach drei Jahren Pause mussten wir uns erst wieder finden, sind mit dem Auftakt am 12.11. und dem Seniorenfasching am Samstag aber gut reingekommen und haben gemeinsam Spaß“, sagt Bürgermeister Uwe Nitsche (FWG Orlamünde), der im OCV als „Minister für Werbung“ aktiv ist.

Die circa 120 Mitglieder des OCV laden nun im Februar alle Karnevals-Begeisterten aus der Stadt und der Region zu mehreren Terminen in den Rathaussaal ein:

-Samstag, 4., 11. und 18. Februar, jeweils 20 Uhr:

Öffentliche Sitzungen

-Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr: Kinderfasching

-Montag, 20. Februar, 19 Uhr:

Rosenmontagssitzung

-Dienstag, 21. Februar, Start 13.45 Uhr an der Grundschule: Strohbärumzug

Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse

Karten für die öffentlichen Sitzung können werktags zwischen 17 und 19 Uhr unter Telefon 01522/8172541 oder per E-Mail an karten@helau-ocv.de bestellt werden. Eine Abholung im Direktverkauf ist im Rathaus noch am Sonntag, 5. und 12. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr möglich. Beim Kinderfasching werde es eine Kasse am Einlass geben.

„Für die erste öffentliche Sitzung am 4. Februar wird es auch an der Abendkasse noch genügend Tickets geben“, sagt Nitsche.