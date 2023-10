Am 5. Oktober 1973 wurde das Kulturhaus in Lobeda-West eröffnet.

Ort großer Feiern in Jena: Kulturhaus Lobeda vor 50 Jahren an Bürger übergeben

Jena. Rechtzeitig vorm Republikgeburtstag hat ein Neubau eröffnet: Inzwischen ist das Kulturzentrum in Lobeda fast vergessen.

Wer im Archiv Fotos von Neueröffnungen zu DDR-Zeiten sucht, wird meist in den Tagen vor dem Republikgeburtstag am 7. Oktober fündig: so auch vor 50 Jahren im Jahr 1973 für Jena. Am 5. Oktober wurde das Kulturhaus in Lobeda-West an die Bevölkerung übergeben.

Die Rituale gleichen heutigen Eröffnungen. Ein großer symbolischer Schlüssel für den Neubau wechselt den Besitzer. Auf dem Grundstück, auf dem in diesem Jahr das Schwimmparadies neu eröffnet hat, befand sich von 1973 bis 1999 das Kulturzentrum. Der große Saal stand für Tanz und Veranstaltungen aller Art offen. In den Klubräumen gab es unter anderem Kinovorführungen.

Grillbar hatte festen Platz im Kulturhaus Lobeda

Im Objekt fand auch die Grillbar ihren Platz: ein Lokal, das beliebt bei den Jenaern war, aber einigen durch lange Wartezeiten aufs Essen in Erinnerung geblieben ist. Anders als heute üblich, haben nicht alle Gäste an einem Tisch zeitgleich ihre Gerichte serviert bekommen. So kam es hin und wieder dazu, dass der erste in der Familie schon das leckere Mahl aufgegessen hatte, bevor beim letzten der Teller auf dem Tisch stand. Besonders beliebt waren die Pommes Frittes.

Gut besucht: Gastronomie im Kulturhaus Lobeda. Foto: Archiv unserer Zeitung

Auch nach der Wende fanden viele Veranstaltungen vom Fasching bis zur Modellbahnausstellung im Kulturhaus in Lobeda-West statt. Wochentags steuerten Schüler das Objekt an, weil dort die Schulspeisung gereicht wurde.

Auf Platz gegenüber entstand zu dieser Zeit ein Handelsneubau

Auf den Eröffnungsbildern ist im Hintergrund ein Baukran am Marktplatz Lobeda zu sehen, wo eine Kaufhalle entstanden ist. Die Eröffnung fand, wie sollte es anders sein, ebenfalls kurz vorm 7. Oktober statt – allerdings erst im Jahr 1974. Dort gab es Textilien, Kosmetik, Spielwaren oder Heimwerkerbedarf zu kaufen.

