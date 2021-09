Ortsteilräte tagen am 22. September in Jena-West und Lobeda

Jena. Jenaer Bürgerinnen und Bürger sind zu den Sitzungen eingeladen

Die Ortsteilräte in Lobeda und in Jena-West kommen heute, 22. September, zusammen. Die Sitzung in West beginnt 18.30 Uhr im Kindergarten „Marie Juchacz“ in der Schaefferstraße. Auf der Tagesordnung stehen die Öffentlichkeitsarbeit des Ortsteilrates, ein Rückblick auf Aktionen während des Freiwilligentags und weitere aktuelle Themen im Ortsteil. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind wie immer willkommen.

Bereits um 17 Uhr trifft sich der Ortsteilrat Jena-Lobeda im Stadtteilbüro/Galerie. Unter anderem geht es um Wlan-Standorte in dem Stadtteil. Auch ein Votum des Ortsteilrates zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „ Theobald Renner Straße“ steht auf der Tagesordnung. Zudem sind Bürgeranfragen geplant. Die Sitzung findet unter den Bedingungen der aktuellen Corona-Hygiene- Regeln statt. Im Sitzungssaal in Lobeda dürfen maximal 25 Personen an der Sitzung teilnehmen. Personen mit Symptomen einer Corona-Erkrankung sowie mit jeglichen Erkältungssymptomen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. red

Lobeda: 17 Uhr, Stadtteilbüro;Jena-West: 18.30 Uhr, Kindergarten „Marie Juchacz“, Schaefferstraße

