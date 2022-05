Ostbad-Saisoneröffnung in Jena: Inge war die Erste

Jena. Jena geht baden: Für den Blumenstrauß des Schwimmmeisters legte Inge Eismann noch einen Zahn zu.

Bereits 11 Uhr am Sonntagvormittag war das Ostbad gut gefüllt. Am Einlass wurden die ersten Besucher mit Sekt, Kuchen und Bratgut begrüßt. Das erste Ticket ging diesmal an die 66-jährige Inge Eismann, und das sei ihr auch wichtig gewesen. Sie habe ihren Renten-Eintritt als erster Badegast feiern wollen, sagt sie. Dafür kam sie bereits 9.30 Uhr zum Freibad – eine halbe Stunde bevor die Türen geöffnet wurden. Doch sie musste noch einen Zahn zulegen, denn von Weitem sah sie bereits eine weitere Besucherin auf den Eingang des Ostbades zusteuern. Den Blumenstrauß, den der Schwimmmeister Raik Baumgart traditionell dem ersten Badegast der Saison überreicht, wollte sich Inge Eismann diesmal aber nicht entgehen lassen.

Ferdinand und Oskar ließen sich von der noch recht frischen Wassertemperatur nicht vom Rutschen abhalten. Foto: Jördis Bachmann

Bei einer Wassertemperatur von 19 Grad fühlten sich viele Schwimmer am Sonntag schon sehr wohl: Auch die Stammgäste Ina und Thomas Weis zogen schon am Vormittag ihre Bahnen. Sie überreichen Anja Tautenhahn von der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft ein Fotobuch, in dem sie die letzten zwei Jahre im Ostbad dokumentiert hatten. Solch ein Buch überreiche das Paar in jeder Saison, sagt Anja Tautenhahn und freut sich über die Aufmerksamkeit der treuen Badegäste.

Auch viele Kinder waren am Sonntag bereits mit ihren Eltern gekommen. Das Kinderbecken mit 17 Grad war noch etwas kälter als das Mehrzweckbecken. Das schien den jungen Badegästen jedoch nicht viel auszumachen. Sie nahmen auch die Wasserrutsche gleich in Beschlag. Die neuen Sitzbänke um das Becken herum wurden eingeweiht und von den Gästen als gut befunden, und in den kommenden Tagen wird auch noch ein neuer Sandspielkasten eingeweiht.

Das Ostbad ist nun im Mai, Juni und September von 10 bis 18 Uhr geöffnet und im Juli und August von 9 bis 20 Uhr.Das beliebte Frühschwimmen wird dienstags und donnerstags von 7 bis 9 Uhr angeboten. Während dieser Zeit sei im Freizeitbad Galaxsea kein Frühschwimmen möglich.Die Eintrittspreise sind gleich geblieben: 4 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder