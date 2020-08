Ostdeutsche Wende-Erlebnisse und mehr aus dem Saaleland

Sie sind hier geboren oder zumindest schon sehr lange hier zuhause und alle fest verwurzelt. Aber jeder von ihnen hat die Wende anders erlebt und auch in den vergangenen 30 Jahren ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der neuen Freiheit gemacht. Davon berichteten sechs Frauen und Männer aus dem Saale-Holzland-Kreis in einem neuen „Erzählsalon“ des Verlags Rohnstock-Biografien.

Unter anderem dabei sind Lydia Keller, im Wendejahr geborene, junge Architektin und Carnevals-Präsidentin aus Camburg, Carla Meierl, geboren 1963, mit mehreren Berufen und viel Erfahrung als ehrenamtliche Bürgermeisterin ihres Heimatdorfes Thierschneck, sowie Udo Große und Ortrud Büschel, die beide jahrzehntelang Verantwortung für Landwirtschaftsbetriebe im Südlichen Saaletal trugen und tragen. Von ganz anderer Warte aus hat Michael Greßler, seit 1996 Evangelischer Pfarrer und als solcher mittlerweile für 34 Orte in der Region Camburg-Leislau verantwortlich, die wechselvolle Geschichte der deutschen Wiedervereinigung erlebt.

Coronabedingt fand der „Erzählsalon“ letzte Woche per Videokonferenz statt.

Im Projekt „30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte – Unsere Zukunft“ will der Verlag die Geschichte der deutschen Vereinigung primär aus Sicht der Ostdeutschen erzählen. „Durch das Teilen von Erfahrungen können Impulse für neue Aktivitäten und gemeinsame Projekte gesetzt werden", erklärt Sebastian Bertram das Ziel. „Die Älteren erfahren voneinander, was sie verbindet: in Sorgen, Wünschen, Bedürfnissen und Ideen. Die Jüngeren, die die DDR nicht mehr erlebten, lernen ihre Heimat und soziale Herkunft neu kennen. Sie erfahren, welche Potenziale in gesellschaftlichen Umbrüchen liegen – ob in der friedlichen Revolution von gestern oder in den Transformationsprozessen von heute und morgen. Zudem können Menschen von außerhalb Thüringens, auch und gerade imWesten Deutschlands, facettenreiche und tiefgründige Geschichten aus und über eine für manche noch unbekannte Region hören – authentisch erzählt von Bewohnern vor Ort."

Nachzuhören sind die Erzählungen der Saale-Holzländer ab sofort und jederzeit unter https://www.youtube.com/watch?v=A0aP95dTX04. Nachzulesen sind die Berichte von Handwerkern aus der Region, die in mehreren Erzählsalons seit 2019 zu Gast waren, in einer Broschüre "Handwerk erzählt", die am Dienstagabend im Camburger Rathaus öffentlich präsentiert wird. Kostenfrei zu erwerben ist dieses Büchlein dann ab Mittwoch in der Stadtbibliothek und im Heimatmuseum.