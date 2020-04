Nancy Martin, Angela Kaufmann und Anja Glaser überreichten die österlichen Präsente an die Kindergartenkinder in Bucha und Umgebung.

Bucha. Weil die Kinder wegen Corona nicht im „Haus der kleinen Strolche“ in Bucha spielen können, kommen die Erzieherinnen eben zu ihnen.

Osteraktion für die Buchaer Kinder

Auch wenn die kleinen Strolche derzeit nicht in ihrem Kindergarten in Bucha spielen können, bedenkt der Osterhase sie mit Geschenken.

Eine österliche Abordnung von Erzieherinnen, darunter (von links) Nancy Martin, Angela Kaufmann und Anja Glaser, klingelten am Mittwoch an die Türen der Kindergartenkinder und stellten kleine Präsente hin. Dafür fuhren sie auch bis nach Magdala, wo ebenfalls Kinder wohnen, die in Bucha betreut werden.

Und weil die Erzieherinnen Angestellte der Gemeinde Bucha sind, nutzten sie das schöne Wetter, um auch die Pflanzkübel in den einzelnen Ortschaften bestücken. Insgesamt werden normalerweise 57 Kinder im „Haus der kleinen Strolche“ betreut, doch auch hier bleibt wegen der Corona-Verordnung nur eine Notbetreuung bis vorerst 19. April erlaubt. Dafür sei ein Kind angemeldet, dass in den Osterferien aber ebenfalls zu Hause ist.