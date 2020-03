Ostereiersuche am Gedenkort Walpersberg kritisiert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ostereiersuche am Gedenkort Walpersberg kritisiert

Als „aller Ethik, Respekt und Achtung entbehrend“ bezeichnet der Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“ mit Sitz in Kahla eine geplante Ostereiersuche am Gedenkort des früheren Rüstungswerkes Reimahg. Der Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg, der in Großeutersdorf das Dokumentationszentrum betreibt, hat eine solche Veranstaltung für den 11. April 2020 im sozialen Netzwerk Facebook angekündigt.

Wie Patrick Brion vom Kahlaer Verein schreibt, sei eine solche „lustige Ostereiersuche“ auf dem Gelände unpassend, werde doch dort an das Leid Hunderter Opfer und Toter erinnert. „Es sollte deshalb stets ein Ort des Gedenkens, des Nachdenken über das, was vor 75 Jahren geschah, bleiben“, schreibt Brion.

Vorsitzende entschuldigt sich für Ankündigung

Brion fordert in einem Rundschreiben dazu auf, dass weitere Personen ihre Meinung an den Geschichts- und Forschungsverein schreiben. So fragt Rikola-Gunnar Lüttgenau, Sprecher der Gedenkstätte Buchenwald, unter der Veranstaltungsankündigung bei Facebook, ob die Ostereiersuche „eine durchdachte Idee“ ist.

Nein, insofern nicht, ist bei Franziska Lange, Vorsitzende des Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg, zu erfahren. Die Veranstaltungsankündigung sei schlichtweg „blöd geschrieben“ worden, sie entschuldige sich im Namen des Vereins dafür. Denn die Ostereiersuche werde nicht auf dem Vereinsgelände bei den Gedenkorten abgehalten, sondern bei der Dehnamühle. Die Osteraktion sei für Kinder gedacht, die beschäftigt werden, während deren Eltern an einer historischen Führung über das Gelände teilnehmen. Der Großeutersdorfer Verein werde die Veranstaltungsankündigung nun bei Facebook entfernen.

Zwei Vereine kümmern sich um Reihmahg-Aufarbeitung

Beide Vereine sind voneinander unabhängig, haben aber jeweils das Ziel, die Geschichte des Rüstungswerkes aufzuarbeiten. 2005 traten Mitglieder der Interessengemeinschaft zur Aufarbeitung der Geschichte der Reimahg nach inhaltlichen Differenzen aus und gründeten den Förderverein „Mahn- und Gedenkstätte Walpersberg“. Die andere Gruppe gründete den Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg, der das Dokumentationszentrum in Großeutersdorf aufbaute.