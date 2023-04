Osterfreunde lesen Burgauer Almanach

Jena. Büchlein gibt es in Jena-Burgau

Oster-Aktivitäten zur Ortsgeschichte gibt es am Sonntag in Jena-Bugau: Herbert und Ingrid Brauns (Foto) öffnen ihren Hof an der Brunnengasse, damit dort der „Burgauer Almanach“ der Geschichtsgruppe verkauft werden kann. In dem Büchlein sind Texte zur Geschichte des früheren Dorfes und heutigen Jenaer Stadtteils zu lesen. Von 14 bis 17 Uhr ist der Hof am Sonntag geöffnet.

Ein Ausflug nach Burgau lohnt auch wegen des vom Ortsverein besonders liebevoll geschmückten Osterbrunnens. Er hängt nicht nur voller Eier, sondern leuchtet durch zahlreiche Blüten. Am Ostermontag wird auf dem benachbarten Spielplatz zur Ostereiersuche geladen. Los geht es um 11 Uhr.