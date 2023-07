Osttangente Jena: Reicht vielleicht auch ein grüner Pfeil?

Donnerstagvormittag war nicht der Mangel an Fahrspuren Stauauslöser. Die Starße am Anger soll im Rahmen des Osttangenten-Projektes verbreitert werden.

Jena. Noch bis nächste Woche liegen die Baupläne aus. Kritiker hoffen auf viele Einwende. Befürworter sehen die positiven Effekte

Die Osttangente ist das Jenaer Mega-Verkehrsprojekt der nächsten Jahre. Noch bis nächsten Dienstag liegen die Baupläne im Planfeststellungsverfahrens öffentlich aus. Es geht um den vollständige vierstreifige Ausbau der Straße am Eisenbahndamms und des Angers, wofür 31 Millionen Euro veranschlagt sind. Unterdessen mobilisieren Kritiker des Vorhabens die Öffentlichkeit.

Diese Woche sprach Justus Heuer bei der Radfahrerdemo. Er ist Mitglied im Mitglied im Klimaschutzbeirat & Sachkundiger Bürger im Stadtentwicklungsausschuss. „Je mehr Menschen eine Einwendung schreiben, desto wahrscheinlicher kann die Osttangente noch verhindert werden“, sagte er. Er ist der Auffassung, dass ein Neubau oder eine Erweiterung von Straßen insgesamt mehr Autoverkehr führt, statt für Entlastung zu sorgen. Er sagt, wenn Maßnahmen wie kostengünstigerer Nahverkehr greifen würden, dann gebe es weniger Staus, weil weniger Menschen Auto fahren würden.

Straßenverbreiterung wäre dann nicht nötig

Die Osttangenten-Kritiker haben eine Internetseite eingerichtet, auf der inzwischen etwa 30 Führsprecher eines Verfahrens-Stopps zu Wort kommen. Darunter sind Bürger, „Familien ohne Auto“, Vertreter der Linken Jugend und der Grünen, Doktoren und Professoren. Der Soziologe und Hochschullehrer Klaus Dörre sagt: „Wir brauchen keine Osttangente, sondern ein nachhaltiges Verkehrssystem für die Stadt, das alle Mobilitätsformen optimal und kostengünstig vernetzt.“

Wichtigstes Ziel des Ausbauprojektes laut Stadtverwaltung ist die Entlastung sensibler Stadträume wie des Löbdergraben und der Karl-Liebknecht-Straße vom Durchgangsverkehr. Erst wenn die Hauptachse mehr Fahrzeuge aufnehmen, sei Verkehrsberuhigung an anderer Stelle möglich. Zudem sei die Osttangente ja nicht nur ein Kfz-Projekte, sondern bringe am Eisenbahndamm auch erstmals durchgängige Radverkehrsanlagen. So hatte es Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) bei der Vorstellung des Projektes gesagt.

Zudem sollen auch Baumfreunde unter den Autofahrern auf ihre Kosten kommen, denn sie fahren künftig über eine alleartige Straße. Die Verwaltung sieht auch die Baumpflanzungen als Argument für den Straßenbau, denn ohne Leitungsverlegungen ließe sich die Bäume gar nicht pflanzen.

Die jüngsten Entscheidungen für das Projekt fielen allesamt im Ausschuss für Stadtentwicklung des Jenaer Stadtrates. Hier drehte sich die Debatte auch um die Kontinuität der Stadtpolitik, denn die Osttangente-Planungen reichen bis in die 1990er Jahre zurück. Etwa in der Frage, warum ein Kreisverkehr an der Angerkreuzung die Probleme nicht lösen könne, er wäre nicht leistungsfähig genug“.

Die Zeiten haben sich geändert

Und es ging im Ausschuss um den Meinungswandel der Jenaer Grünen, die als Mitglieder der vormaligen Stadtregierung und zu Zeiten des Grünen Dezernenten Denis Peisker noch für die Osttangente stimmten.

Das Bündnisgrüne Ratsmitglied Margret Franz erklärte dazu, dass die Fraktion damals wesentlich kleiner war und daher zugestimmt habe. „Die Welt hat sich aber geändert“, sagte sie weiter. Heute stelle sich die Frage nach der Notwendigkeit der Tangente.“

Diese Frage stellen sich auch Menschen, die gestern Vormittag als Fußgänger von der Camsdorfer Brücke kommend in Richtung Stadtzentrum liefen. Denn zumindest zwischen 9.50 Uhr und 10.10 Uhr hatte Stau nach Norden nicht den Grund, das Fahrspuren fehlten. An der Angerkreuzung kamen die Rechtsabbieger nicht weg, die zu dieser Tageszeit etwas 50 Prozent des Verkehrs ausmachten. Ein Verkehrsbeobachter meinte: „Würde es statt der Osttangente vielleicht auch ein Grüner Pfeil oder eine Abbiegespur tun?“