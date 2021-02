Ostthüringer ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 70: Corona führt zu weniger Einsätzen

Jena. Bei Notfällen in Ostthüringen kommen die Retter per Hubschrauber: Das sind die häufigsten Einsatzgründe.

Die Corona-Pandemie hat zu weniger Einsätzen für den ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 70“ geführt, der in Schöngleina bei Jena stationiert ist. Laut der aktuellen Einsatzstatistik der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung sind die Ostthüringer Retter im Jahr 2020 zu 1153 Flügen abgehoben, 120 weniger als im Jahr zuvor.

Die häufigsten Gründe für Einsätze

Verletzungen waren mit 32 Prozent der häufigste Einsatzgrund, gefolgt von Notfällen des Herz-Kreislaufsystems mit 27 Prozent. Bei 19 Prozent der Einsätze handelte es sich um neurologische Notfälle und bei sieben Prozent um Notfälle des Atmungssystems. 15 Prozent entfielen auf sonstige Einsatzgründe wie psychiatrische oder geburtshilfliche Notfälle, teilte der ADAC Hessen-Thüringen mit.

Der Einsatzradius der Station umfasst circa 70 Kilometer – die Retter sind schnell vor Ort. Schließlich schafft der Hubschrauber in einer Minute vier Kilometer und bewegt sich auf der kürzesten Luftlinie. Die meisten Einsätze flog der Hubschrauber mit Zielen in Thüringen (90,9 Prozent). Aber auch Flüge in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern, Hessen und sogar Brandenburg stehen in der Statistik fürs vergangene Jahr.

Notarzt schnell zum Einsatzort bringen

Dabei handelte es sich um 981 Primäreinsätze, in denen ein Notarzt zum Einsatzort gebracht oder ein notfallmedizinisch versorgter Patient direkt in ein geeignetes Krankenhaus geflogen wurde. 50 Einsätze waren Sekundäreinsätze, also Flüge, um Patienten von einem Krankenhaus in ein anderes zu verlegen oder wichtige Medikamente, Blutkonserven oder Organe zu transportieren. Bei 122 Einsätzen handelte es sich um Fehleinsätze.

„Christoph 70“ ist am Flugplatz Jena-Schöngleina stationiert und wird dort seit Januar 1998 von der ADAC-Luftrettung betrieben. Seitdem wurde der Rettungshubschrauber zu rund 30.000 Einsätzen gerufen. In der Regel besteht ein Stationsteam aus drei Piloten, fünf Notfallsanitätern und 15 Notärzten. Insgesamt betreibt die ADAC-Luftrettung 50 Hubschrauber, die 2020 insgesamt 51.749 Einsätze absolvierten. Der Hubschrauber in Berlin hob zu 2936 Einsätzen ab und war damit am häufigsten zur Rettung gefragt.