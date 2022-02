Ostthüringer Rettungshubschrauber hebt häufiger ab: Das sind die Gründe

Jena. In Schöngleina bei Jena ist ein ADAC-Rettungshubschrauber stationiert. Darum musste er 2021 häufiger fliegen.

Der ADAC-Rettungshubschrauber in Schöngleina hatte im vorigen Jahr mehr Einsätze als 2020. Aus der Statistik der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung geht hervor, dass der Helikopter „Christoph 70“ aus Jena zu 1195 Einsätzen geflogen ist. Das sind 42 Einsätze mehr als im Jahr 2020. Insgesamt bleibt die Einsatzzahl unter dem Schnitt der Jahre vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Von den Einsätzen waren Verletzungen mit 31 Prozent der häufigste Einsatzgrund, darunter sieben Prozent durch Verkehrsunfälle verursachte Verletzungen. Notfälle des Herz-Kreislaufsystems (28 Prozent), neurologische Notfälle (19 Prozent) und Notfälle des Atmungssystems (10 Prozent) führten zu Einsätzen. 12 Prozent der Flüge entfielen auf sonstige Einsatzgründe wie psychiatrische oder geburtshilfliche Notfälle.

Auch in angrenzenden Bundesländern geholfen

Der Statistik zufolge handelte es sich um 982 Primäreinsätze, in denen ein Notarzt zum Einsatzort gebracht oder ein notfallmedizinisch versorgter Patient direkt in ein geeignetes Krankenhaus geflogen wird. 48 Einsätze waren Sekundäreinsätze, also Flüge, um Patienten von einem Krankenhaus in ein anderes zu verlegen oder wichtige Medikamente, Blutkonserven oder Organe zu transportieren. Bei 165 Einsätzen handelte es sich um Fehleinsätze.

Der Hubschrauber „Christoph 70“ ist in den meisten Fällen in Thüringen unterwegs (88,8 Prozent). Aber auch in Sachsen-Anhalt (9,2 Prozent), Sachsen (1,2 Prozent) und Bayern (0,8 Prozent) halfen die Retter aus.

Kooperation mit DRK und Universitätsklinikum Jena

Der Helikopter ist am Flugplatz Jena-Schöngleina stationiert und wird dort seit Januar 1998 von der ADAC-Luftrettung betrieben. Im Mai 2021 flog der Rettungshubschrauber seinen 30.000 Einsatz. Der Einsatzradius der Station umfasst circa 70 Kilometer. In der Regel besteht ein Stationsteam aus drei Piloten, fünf Notfallsanitätern und 15 Notärzten. Das Deutsche Rote Kreuz Jena-Eisenberg-Stadtroda stellt die Notfallsanitäter, das Universitätsklinikum Jena die Notärzte.

Die 50 Hubschrauber der ADAC-Luftrettung waren an 37 Stationen trotz Corona auch 2021 uneingeschränkt im Einsatz. Insgesamt sind die Crews im Jahr 2021 zu 52.234 Einsätzen gestartet, 2020 waren es 51.749 Einsätze, teilte der ADAC mit.

