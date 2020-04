Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Paarungswillige Wildbienen am Jenaer Beutenberg-Campus

Viele Sätze sind aus dem Kontext gerissen irritierend. „Wenn du sie kopulieren siehst, sagt Bescheid“, hatte Jürgen Gräfe einer Bekannten vom Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT) zugeraunt. Denn sie hatte ihn auf äußerst paarungswillige Anlieger am Institut hingewiesen. Allerdings, und hier kommt der Kontext, handelt es sich um Wildbienen, die es Hobbyimker Jürgen Gräfe schon seit Jahrzehnten angetan haben.

Und so hockte er sich an diesem Sonnabend mit seiner Spiegelreflexkamera vor eine Wiese hinter dem Institut, um das eine oder andere perfekte Bild von zwei Wildbienen in der Paarungszeit zu schießen. Denn diese dauert nur zwei, drei Tage im April.

Eine so große Population an Wildbienen, wie sie am Beutenberg zu sehen ist, sei selten. Um die Tausend Tiere, schätzt er, fliegen zum Nisten in ihre Erdlöcher. „Es gibt vermutlich so viele hier, weil sie nicht gestört werden und der Boden sehr mager ist.“ Hilfreich sei ein Bild von der Paarungszeit zumal, um die Arten zu unterscheiden. Denn manche Weibchen zweier Arten ähneln einander, da hilft nur ein genauer Blick auf das Männchen. Aber Gräfe, der Vorsitzender des Imkervereins Stadtroda 1888 ist, schätzt sich da keineswegs als Experte ein. „Von Bildern allein kann man auch nicht alle bestimmen.“