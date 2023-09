Palliativstation des UKJ erhält Unterstützung

Udo Böttcher, Vorstand der Böttcher AG, überreicht seine Spende in der Palliativstation des Uniklinikum Jena für die Guten Seelen.

Jena. Gute Seelen des Uniklinikum Jena werden unterstützt.

„Eine unverzichtbare Person; ein gutmütiger Mensch, der sich um andere kümmert. Die Person, die da ist, sich unermüdlich einsetzt. Der Mensch, der zuhört, der Bitten erfüllt“, so beschreibt der Verein Leben heißt auch Sterben e.V. (LHAS) die Aufgaben der Guten Seelen.

Der ehrenamtliche Verein ist seit 2013 aktiver Unterstützer der Palliativmedizin im Uniklinikum Jena (UKJ), sowie dem dazugehörigen Kinderpalliativteam und Initiator des Projekts „Gute Seelen“. Seit zehn Jahren leistet Udo Böttcher mit seinem Unternehmen regelmäßige Unterstützung. Auch in diesem Jahr spendet der Jenaer Onlinehändler insgesamt 5000 Euro für die Finanzierung der Guten Seelen. „Die medizinische Versorgung ist über die Krankenkassen gesichert. Vieles, was darüber hinaus geht, wird ehrenamtlich organisiert, finanziert und geleistet“, erklärt Isabel Bregulla.

Die ausgebildete Palliativbegleiterin ist seit 2020 eine der zwei ehrenamtlichen Guten Seelen. Gemeinsam mit Gerhard Ziermann schenkt sie den Patienten sowie deren Angehörigen Zeit, hört zu, erfüllt Wünsche, teilt Sorgen. Bregulla verdeutlicht: „Das Drumherum ist das, was es ausmacht. Die Patienten liegen teilweise lange Zeit auf der Palliativstation. Oft sind es alltägliche Sorgen, Ängste und Gedanken über die nächsten Schritte. Als Gute Seelen versuchen wir hier so gut es geht zu unterstützen.“ Udo Böttcher will mit dieser Spende „beitragen, dass die Guten Seelen auch weiterhin ohne finanzielle Sorgen arbeiten können.“