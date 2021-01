Die Pappel vor dem Theoretikum des Universitätsklinikums am Leutragraben ist nicht mehr zu retten.

Jena. Gefahr eines kompletten Bruchs der Pappel in Jena ist zu groß

Pappel am Leutragraben wird gefällt

Ein prägender Baum im Jenaer Zentrum muss am Freitag gefällt werden. Die Pappel vor dem Theoretikum des Universitätsklinikums am Leutragraben ist nicht mehr zu retten, wie die Stadt Jena informiert.

Durch die Bauarbeiten für das 2003 übergebene Gebäude musste der Baum eingekürzt werden. Grundsätzlich zeigte das Gehölz eine starke Vitalität. Bei der Baumschau durch den Kommunalservice Jena wurden allerdings schwerwiegende Schäden erkennbar. Neben diesen Problemen weisen zwei von den drei Hauptästen massive Probleme auf. Ein Stammling weist eine sehr große und tiefe Faulstelle mit Pilzbefall auf und müsste zur Gewährung der Verkehrssicherheit komplett entfernt werden.

Der Ast in Richtung Neue Mitte weist an der Oberseite zunehmende Fäulnis und absterbende Rinde auf, auch dieser Teil müsste entfernt werden. Zurück bliebe nur ein Drittel des Baumes, der sich in Richtung Straße neigt. Aber auch bei diesem Teil müssen alles Neutriebe entfernt werden beziehungsweise wurden schon entfernt.

Der Baumschutzverantwortliche Thomas Ecke hat die Mitglieder der Baumschutzkommission informiert. Auch von deren Seite wurde die Fällung und eine prägende Neupflanzung empfohlen. Heute muss nun der Baum aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Diese Maßnahme ist den Verantwortlichen im Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt sowie dem Kommunalservice sehr schwer gefallen, heißt es weiter. Die Gefahr eines kompletten Bruchs ist zu groß.