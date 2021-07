Paradiesischer Samstag belebt die Jenaer Innenstadt

Neueröffnung: Die Kunstherz Galerie am Markt wird am 23. Juli mit einer Vernissage feierlich eröffnet. Am Aktionssamstag präsentierten Anne Klamm und ihr Geschäftspartner Holger Danz den neuen "Kunstraum".

Jena. Die Aktion der Initiative-Innenstadt „Dein Samstag im Paradies“ startete am Wochenende: Neue Kunst-Galerie am Markt präsentierte sich mit Live-Malerei

Dass der erste Aktionssamstag „Dein Samstag im Paradies“ der Initiative Innenstadt nicht ins Wasser fiel, war nach dem Regenfreitag ein großes Glück. Die Innenstadt war den ganzen Tag bei Sonnenschein belebt. So hatte es sich die Initiative erhofft, die mit drei Aktionssamstagen den Einzelhandel und die Gastronomie weiter unterstützen will.

„Wir haben die Unterstützung und solche Aktionen auch dringend nötig“, sagt Kerstin Hornborstel, die gemeinsam mit dem Schuhladen „Eigenlauf“ in der Wagnergasse einen Stand vorm Laden aufgebaut hatte. Man müsse sich rehabilitieren, über die Unterstützung der Initiative Innenstadt sei man froh, ob sich der Aktionssamstag allerdings auch in harten Zahlen niederschlage, konnte sie am Samstagmittag noch nicht abschätzen.

Dass Parkplätze in der Innenstadt kostenlos genutzt werden konnten, erfuhren viele Besucher von außerhalb erst vor Ort, als sie an den abgeklebten Parkautomaten standen, die Freude darüber sei deshalb jedoch nicht geringer gewesen, sagt Konrad Jentsch von der Käsewelt Jentsch, der bis 13 Uhr beim „Grünen Markt“ seinen Stand geöffnet hatte und Mitglied in der Initiative Innenstadt ist.

Verkostungen und Gespräche

Vor allem die Verkostungsaktionen wurden von den Besuchern der Jenaer Innenstadt gut angenommen. Rentnerin Elke Beyer fand die Aktion gelungen, sie gönnte sich mit ihrer Begleiterin eine Pause mit Getränk am „Vom Fass“-Verkostungsstand. Das kostenlose Nahverkehrsangebot, das für das gesamte Stadtgebiet am Samstag galt, hatte sie allerdings nicht genutzt, sondern war von der Ringwiese in die Stadt gelaufen.

Künstlerin Eve Trzewick, hatte die Möglichkeit, einen Stand in der Oberlauengasse aufzustellen. „Es geht hier nicht nur ums Verkaufen“, sagte sie. „Ich freue mich darauf, Leute zu treffen und ins Gespräch zu kommen.“ Das habe dann auch bestens funktioniert. Noch bevor der Stand aufgebaut war, habe sie schon die ersten Gespräche über das Leben geführt. Und das „Kloßgeld“ habe sie auch zusammenbekommen, denn für die Mittagspause kamen nur die Klöße mit Pfifferlingen am Stand der Noll in Frage.

Eröffnung einer neuen Galerie

Am Marktplatz konnte man die vor etwa zwei Monaten neu eröffnete Galerie „Kunstherz“ entdecken, die mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam machte. Der Jenaer Künstler Tobias Herzog fertigte live ein Gemälde vor der Galerie. Am 14. August, zum kommenden Aktionssamstag soll das Gemälde versteigert werden. Zehn Prozent des Versteigerungserlöses sollen für einen wohltätigen Zweck gespendet werden.

Außerdem begleitete „Hausmusiker“ Markus Mascher die „Kunstherz“-Aktion musikalisch als Singer-Songwriter. Inhaberin Anne Klamm erklärt, dass die neue Galerie in Jena zunächst regionale, junge Künstler zeigen möchte und Kunst als etwas Nahbares zeigen will, vor dem man nicht ehrfürchtig erstarren müsse. Besucher der Galerie sollen sich wohlfühlen, Kaffee oder Wein genießen und wunderbare Kunst betrachten oder kaufen können. Doch auch überregionale Künstler arbeiten mit „Kunstherz“ zusammen. Yué Torres, der Spanier, der mit richtigem Namen David Sanchez heißt, erschafft aus Holz und Keramik beeindruckende Lichtskulpturen. Auch er kam am Samstag vorbei, um mit Galeristin Anne Klamm zu plauschen.

„Als ich ein Kind bekam, war mir klar, dass ich ihm vorleben muss, dass es tun kann, was immer es möchte“, sagt Anne Klamm. Sie sei gelernte Restaurantfachfrau, schloss ein Fachschulstudium mit Abschluss zur „Staatlich geprüften Betriebswirtin“ an, doch ihr Herz habe stets für die Kunst geschlagen. Gemeinsam mit Geschäftspartner Holger Danz konnte sie nun die neue Galerie eröffnen. Darüber sei sie sehr glücklich. Für den 23. Juli plant Anne Klamm eine Vernissage zur Eröffnung der Kunstherz-Galerie.

Musik begleitete den Tag

Überall wurde am Samstag außerdem musiziert. Sechs Musiker der Jenaer Philharmonie spielten vorm Rathaus am Marktplatz, die Samba-Paradieso-Trommelgruppe brachte lateinamerikanische Rhythmen zum Johannesplatz und zum Löwenbrunnen, mit dem Duo Lavendel tauschte man die Standorte, um musikalische Abwechslung zu bieten, und in der Wagnergasse konnte man dem Musiker „Peter und die Straße“ lauschen.

Am 14. August sowie am 10. September wird die Aktion „Dein Samstag im Paradies“ wiederholt. Alle Einzelhändler und Gastronomen können sich mit eigenen Aktionen beteiligen. Nahverkehr und Innenstadtparken werden dann auch wieder kostenfrei sein.