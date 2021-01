Touristen werden neuerdings in Dornburg mit einem Parkleitsystem zu offiziellen Parkplätzen geführt. Um den kleinen kostenpflichtigen Parkplatz machen dennoch derzeit manche einen Bogen und suchen dafür Abstellplätze näher am Eingang zu den Dornburger Schlössern.

Parkgebühren an touristischen Orten als Einnahmequelle

Ärger mit wilden Parkern gibt es in Dornburg oft und auch schon lange. Anwohner am Markt der Schlösserstadt sind ungehalten, wenn die wenigen dort vorhandenen Parkplätze von Ortsfremden besetzt werden. Auch hat es finanzielle Nachteile für die Kommune, wenn Gäste das kostenlose Parken am Straßenrand den wenigen bezahlpflichtigen Standplätzen vorziehen.