„Parkplatz-Verknappung schadet der Jenaer Innenstadt“

Viele Leute klagen: Die Parkplatz-Not in Jena wird immer größer. Was kann die Stadtverwaltung dazu sagen? Was geht da noch? Unsere Zeitung hat für das Stadtentwicklungsdezernat, Fachdienst Mobilität, ein Paket von Fragen geschnürt, um das Ist und das Soll zu den Parkplatz-Belangen zu erhellen.

In welcher Weise analysiert die Verwaltung eigentlich den Bestand?

Erhebungen könnten generell nur partiell erfolgen können, erläutert der Fachdienst. Man habe in den vergangenen Jahren relativ regelmäßig die öffentlich zugänglichen Parkplätze der Innenstadt (exklusive Damenviertel, Bachstraße) gezählt, um das in der Öffentlichkeit „mitunter subjektive Empfinden des Parkplatzmangels“ relativieren zu können. Nicht gezählt worden seien Straßenparkplätze (Damenviertel, Westviertel), da diese vergleichsweise hohen Schwankungen unterlägen, wenn man das mehr oder weniger dichte Parken wegen fehlender Markierungen bedenke. Ebenfalls nicht erhoben wurden rein private Parkplätze (Eigentums-, Mietparkplätze). Die Unterteilung in Bezahl- und Bewohnerparkplätze sei nur bedingt möglich, weil die meisten der Sammelparkplätze im Mischprinzip bewirtschaftet werden: Besucher und Kunden sind parkgebührenpflichtig, Bewohner parken frei (ohne Parkgebühr).

Wie viele Bezahlparkplätze und wie viele Anwohnerparkgebiete gibt es?

In den Parkhäusern und Tiefgaragen (Krautgasse, Neue Mitte, City-Carree, Goethe-Galerie, Holzmarkt, Commerzbank; ohne Schillerpassage) sind es 1300 Parkplätze. Auf den oberirdischen Arealen Schlossgasse, Ernst-Haeckel-Platz, Busbahnhof/Grietgasse, Eichplatz/Rathausgasse sind es 450 Parkplätze, wobei diese Angebote bis auf den Eichplatz im Mischsystem bewirtschaftet werden. Neu ist das Angebot auf dem Gries mit 100 Kurzzeit- und 150 dauervermieteten Parkplätzen. Aktuell oder in absehbarer Zukunft nicht mehr nutzbar sind die Stellflächen auf dem Inselplatz, dem Engelplatz und am Volksbad, was ein Minus von 380 Parkplätzen ausmacht. Gegengesteuert wird hier mit der Neuerrichtung des Parkhauses Inselplatz bei 400 Parkplätzen. Zusätzlich rechnet die Stadtverwaltung mit der Wiedernutzung der Schillerpassage mit 500 bis 600 Stellplätzen. Und zu den Bewohnerparkzonen: Als solche sind eingerichtet die Altstadt, die westliche Vorstadt (Bachstraße), das Damenviertel, die Seidelstraße, die Emma-Heintz-Straße und die Ziegesarstraße.

Gibt es dazu eine Veranschaulichung: Welche Fläche nehmen die Bezahlparkplätze ein?

Dazu gebe es keine genaue Statistik, erläutert der Fachdienst Mobilität. Ein ebenerdiger Parkplatz benötige je nach Aufstell-Art 20 bis 32 Quadratmeter; in Parkhäusern und Tiefgaragen kämen noch Flächen etwa für Rampen dazu. Allerdings sei hier die Flächenausnutzung durch das Stapeln günstiger.

Was lässt sich sagen zur Entwicklung der entsprechenden Gebühren-Einnahmen?

Was städtische Parkplätze betrifft, geht die Stadtverwaltung von sinkenden Einnahmen aus, da die Zahl der verfügbaren Stellplätze durch den Wegfall des Inselplatzes gesunken ist.

Wie groß ist die Zahl der Behindertenparkplätze?

Davon gibt 15 im öffentlichen Straßenraum beziehungsweise auf den bewirtschafteten Parkplätzen der Innenstadt.

Wie viele Anwohner-Parkausweise sind derzeit ausgegeben? Wie hat sich diese Zahl entwickelt?

Nach Aussagen des Bürgerservice stehen aktuell 1857 Ausweise dieser Art zu Buche.

Lässt sich bemessen, in welchem Umfang noch kostenlos geparkt werden kann?

Die Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt sollte flächendeckend sein, erklärt der Fachdienst. Kein Einfluss bestehe seitens der Stadt auf die privaten Flächen.

Wie viele privat bewirtschaftete Stellflächen gibt es?

In Parkhäusern und Tiefgaragen in der Innenstadt gebe es aktuell etwa 1300 Parkplätze, Dauer- und Mietparkplätze nicht mitgerechnet. Eine Statistik für die Gesamtstadt werde nicht geführt. Ausschließlich privat genutzte Parkplätze seien ebenfalls nicht erfasst.

Eine Frage an Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD): Setzt die Stadt bewusst auf Verknappung von Parkplätzen?

Im Kern habe er keine Zweifel, dass Verknappung und gezielt gesetzte Engstellen als verkehrspolitische Instrumente fungieren, um den individuellen Kfz-Verkehr zu begrenzen, sagte Gerlitz. Aber: Allein auf die städtische Bevölkerung geschaut, möge sich ja die Veränderung des Mobilitätsverhaltens mit solchen Instrumenten flankieren lassen. Doch könne man Jena mit Städten wie Freiburg/Breisgau oder Heidelberg, die derart agieren, überhaupt nicht vergleichen. Dort gebe es „sieben Speckgürtel“ – alles hoch industrialisiert und verdichtet, was eng getakteten Nahverkehr und beste Radweg-Anbindungen für Einpendler einschließe. „Das haben wir aber nicht im Umland.“ Insofern könne Jena solche Instrumente nicht einsetzen, weil das zu Lasten der Innenstadt-Funktionalität ginge. Das schließe aber keineswegs aus, dass die eigentliche Grabenring-Kernstadt weiter verkehrsberuhigt wird.