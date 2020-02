Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Party zum Abschied: Karnevalsverein Ringwiese muss ausziehen

Die letzte Karnevalssession in den Räumen an der Karl-Liebknecht-Straße feierte der Karnevalsverein Ringwiese (KVR) in seiner 25. Saison. Der Mietvertrag für das Vereinshaus wurde gekündigt, sodass die Narren ab März vorerst beim DRK in der Dammstraße unterkommen, wo ihre Tanzgruppen trainieren können. Wehmut sollte zur Veranstaltung am Freitagabend dennoch nicht auftauchen, es herrschte ausgelassene Abschiedsstimmung. Der Verein ist zuversichtlich, dass die Arbeit in den neuen Räumlichkeiten weitergeht.

Der gute und strenge Geist des Vereins: Gunni Fichtner führte durchs Programm. Foto: Foto: Peter Poser Eine rasante und perfekt choreographierte Tanzdarbietungen bescherte die Gruppe P70, und Büttenredner Wieland Henze sorgte für Lacher. Unter den Gästen der 25. Session des KVR unter dem Motto „Schlag auf Schlager“ waren auch Delegationen befreundeter Karnevalsvereine vom Jenaer Karnevalsclub (JKC) und FEM (Föderation Europäischer Narren) sowie aus Porstendorf, Laasdorf, Eisenberg und Weischlitz. Auch das Prinzenpaar vom Laasdorfer Karnevalsverein beehrte den KVR, die Prinzessin hat zehn Jahre im Verein getanzt. Ein Abgesandter des LNT war zugegen und gab bekannt, dass das Lustig Närrische Treiben am 22. Februar am Schlegelsberg einen Neustart wagen wird. Und Gunni Fichtner vom Verein erklärte, das sich der Verein Jenaer Karnevalsgala in „Die Lächelnde Linse“ umbenennen will, Orden und Ordensträger soll es weiterhin geben. Die nächste Veranstaltung sei für den 9. Mai in der Sparkassen-Arena geplant. Der KVR gründete sich 1995 im damaligen Kulturhaus Ringwiese, konnten die Zeit dort allerdings nur drei Jahre genießen, dann wurde das Haus abgerissen. Seit 1998 waren sie in der Karl-Liebknecht-Straße ansässig. Fußballlegende Roland Ducke gehört zu den Gründungsmitgliedern.