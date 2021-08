Jena. Jenaer Nahverkehr ließ den Wagen komplett sanieren

Nach anderthalbjähriger Sanierungs- und Corona-Pause ist die Partybahn des Jenaer Nahverkehrs wieder unterwegs. Sowohl in der Außen- als auch in der Innengestaltung hat sich viel getan. Wer einen Blick auf die rundum sanierte Bahn werfen will, hat am Freitag an der Straßenbahnhaltestelle auf dem Ernst-Abbe-Platz,13 bis 15 Uhr, dazu Gelegenheit.