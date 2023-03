Pendler eher im Homeoffice als im Stress der Parkplatzsuche in Jena

Jena. 30.000 Einpendler nach Jena und trotzdem nicht mehr Leute auf Parkplatzsuche

Muss sich der große Verkehrsstreik am Montag bei täglich bis zu 30.000 Einpendlern gen Jena nicht in einem großen Pkw-Plus und in überfüllten Parkplätzen niedergeschlagen haben? Derlei sei für die Inspektoren der Verkehrsüberwachung des Fachdienstes Ordnung „nicht spürbar“ gewesen, sagte auf Anfrage Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Die Stadt habe auf das mutmaßliche Mehr an Autos keineswegs mit mehr Überwachung reagiert. „Im Frühdienst waren fünf Kollegen draußen wie an jedem Montag.“ Umgekehrt sei also auch keine Ägide herausgegeben worden, dass die Diensthabenden im Aufenthaltsraum verweilen aus Rücksicht auf die an diesem Montag besonders gestressten Berufspendler. Koppe mutmaßte, dass Ähnliches wie bei den Pendlern der Stadtverwaltung allgemein galt: „Wo mobiles Arbeiten möglich ist, blieb man eher im Homeoffice.“