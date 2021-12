Von heute an fahren in Jena und im Saale-Holzland-Kreis weniger Busse.

Personalmangel wegen Corona: In und um Jena fallen Busse aus

Jena. Bei den Stadtlinien in Jena und Eisenberg sowie bei einigen Überland-Linien im Saale-Holzland-Kreis gibt es von Montag an Fahrplanänderungen. Grund ist ein Personalmangel aufgrund der Corona-Lage.

In Jena und dem Saale-Holzland-Kreis fallen auch angesichts der angespannten Corona-Lage Dutzende Busse aus. Wegen Kinderbetreuungen, krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit und Quarantäneanordnungen sei weniger Personal verfügbar, teilte die JES Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Eisenberg am Montag mit.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deswegen sei es ab Montag nötig, einzelne Verbindungen einzustellen. Auf den betroffenen Routen sei aber sichergestellt, dass zu früherer oder späterer Stunde noch ein Alternativangebot zur Verfügung steht, hieß es. Betroffen sind 28 Verbindungen oder Teilverbindungen unter der Woche, sowie sechs Verbindungen am Wochenende oder an Feiertagen. Auch vereinzelte Fahrplanänderung sind vorgesehen.

Auch die Erfurter Verkehrsbetriebe teilten am Montag mit, dass sie ihr Fahrangebot wegen des Krankenstands und Quarantänen leicht einschränken muss. Ab dem 9. Dezember gelte deswegen für die Buslinie 9 der Ferienfahrplan. Statt im 7,5-Minuten-Takt sollen die Busse dann im 10-Minuten-Takt fahren.

Weitere Nachrichten zum Thema: