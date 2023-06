Personalmangel wirkt in Jena als Bremse bei Einbürgerung

Jena. Jenas Bürgerstiftungs-Chefin macht sich einen Reim auf die Stagnation

Die in Jena relativ geringe Zahl der Einbürgerungen sei leider nur die halbe Wahrheit. Das stellt Barbara Albrethsen-Keck, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Jena, dank eigener Erfahrungen als Flüchtlingspatin fest zur Zeitungsnachricht über die Jenaer Einbürgerungsstatistik. Es sei ja nicht so, dass es keine einbürgerungswilligen Menschen gäbe. Die Stagnation erkläre sich damit, dass die Einbürgerungsstelle des Standesamtes nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig sei.

Dauerhafte Erkrankungen und chronische Unterbesetzung in den vergangenen Jahren seien nur zwei der Gründe. In der Stadtverwaltung habe man wohl nicht vorhersehen können, dass von den vielen Geflüchteten der Jahre 2014, 2015 nach sechs bis acht Jahren viele die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen. Die Stadtverwaltung stocke – nach massiver Intervention von Geflüchtetenorganisationen – das Personal in diesem Bereich jetzt langsam auf. „Allerdings sagte man mir Anfang des Jahres, dass es über 200 unbearbeitete Anträge aus dem Vorjahr gibt. Wartezeit für Leute mit abgegebenen vollständigen Unterlagen: zwei Jahre.“ Termine zur Abgabe der Unterlagen würden momentan für Februar 2024 ausgegeben. „Das wirft leider bei unseren neuen Mitbürgern ein sehr schlechtes Licht auf die Stadt Jena.“