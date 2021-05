Pfingsten…was soll das?

Rocco Panepinto, Gemeindepastor Die Eckstein Gemeinde in Jena.

Die Ausgießung des Heiligen Geistes – für die meisten ist so etwas bedeutungslos und abstrakt. Auch die ersten Jünger von Jesus konnten nicht viel damit anfangen. Zum Beispiel, als Jesus sagte: „Ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. . .damit der Geist der Wahrheit zu euch kommt.“

Oder nachdem sie den auferstandenen Jesus begegneten, wollten sie gleich losrennen, um diese Siegesbotschaft weiter zu erzählen, aber Jesus bremste sie und gab ihnen den Befehl, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern erst auf das Ausgießen des Heiligen Geistes zu warten.

Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt: „Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt.“ Hier wird es deutlich: das Leben in einer Beziehung zu Gott ist nicht schwer, sondern vollkommen unmöglich ohne die Kraft und Beistand des innewohnenden Geistes Gottes.

Eine kleine Geschichte, um dies verständlicher zu machen: Ein älterer Herr brachte seine stumpfe, alt bewährte Handsäge zum Eisenwaren-Geschäft, um sie wieder zu schärfen und schränken. Der Händler sagte: „Das wird nichts, diese Säge ist nicht mehr zu retten. Versuchen Sie es mit dieser modernen Kettensäge. Damit werden Sie das vielfache an Holz kleinsägen können, schneller und mit viel weniger Kraftaufwand!“

Eine Woche später kam der ältere Herr wieder: „Hier hast du deinen modernen Schrott zurück! Ich habe nicht Mal die Hälfte des Holzes sägen können und das mit dreifacher Anstrengung!“ Der Händler war verdutzt, zog am Starterseil und der Motor startete. Der älterer Herr sprang erschrocken zurück: „Was ist das für einen Höllenlärm?!“

Dann wurde alles klar – er hat die Kraft des Motors nicht in Anspruch genommen, sondern mit eigener Kraft gesägt!